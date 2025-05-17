Отраслевые индексы Мосбиржи: как выбрать отрасль для инвестиций

Самый главный индекс на российском фондовом рынке — это индекс Московской биржи. В него входят 47 российских компаний. Этот индекс отражает ситуацию на рынке в целом. Есть и другие индексы, которые могут быть полезны инвестору. Среди них — отраслевые индексы. Рассказываем, как в них разбираться и использовать для анализа в инвестициях.

© Сергей Гунеев/РИА Новости; Рамблер

Что такое отраслевые индексы

Отраслевые индексы Московской биржи — это показатели, которые отражают общую динамику акций компаний из определённых секторов экономики. Они помогают инвесторам оценивать состояние и тенденции в конкретных отраслях.

Всего Московская биржа рассчитывает 10 отраслевых индексов. В них входят только компании, включённые в индекс широкого рынка. Он является основой для формирования баз расчёта всех индексов Московской биржи. В него входят 100 российских компаний по критериям ликвидности, капитализации и доли в свободном обращении (free-float).

Каждый отраслевой индекс представлен в двух вариантах:

Стандартный — без учёта дивидендных выплат.

— без учёта дивидендных выплат. Полной доходности — с учётом выплаченных дивидендных выплат.

Индекс полной доходности отражает динамику акций, если в них реинвестировать полученные дивиденды. Он также рассчитывается в нескольких вариантах:

Брутто — без учёта налогов.

— без учёта налогов. Нетто — с учётом уплаченных с дивидендов налогов по ставкам для российских и иностранных компаний.

Таким образом, получается, что один и тот же индекс может отражать разную динамику.

Например, последнее значение стандартного индекса потребительского сектора (синяя линия на графике), по данным на 14 мая 2025 года, находилось на уровне 7 588 пунктов. Значение того же индекса полной доходности брутто (чёрная линия) в это же время находилось на уровне 11 726 пунктов. А значение полной доходности нетто по российским и иностранным налоговым ставкам (оранжевая и зелёная линии) было на уровне 11 105 и 10 987 пунктов соответственно.

© moex.com

Помимо разных вариантов расчёта, на сайте Мосбиржи можно посмотреть динамику индексов не только в рублях, но и в долларах. Они называются индексами РТС.

© moex.com

Какие бывают отраслевые индексы

Индекс нефти и газа

Индекс нефти и газа (MOEXOG) является самым крупным по объёму торгов отраслевым индексом Мосбиржи. Для его расчёта используются акции 9 нефтегазовых компаний: «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Башнефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Новатэка», «Русснефти» и «Транснефти». Самую крупную долю (15,77%) в индексе занимают акции «Новатэка». Наименьший вес (1,97%) имеют бумаги «Русснефти».

Индекс финансов

Второе место по объёму торгов занимает индекс финансового сектора (MOEXFN). В него входит 14 различных компаний: банки, биржи, а также микрофинансовые, инвестиционные и лизинговые организации. Наибольшую долю в индексе (17,31%) занимает ВТБ, а наименьшую (0,5%) — МФК «Займер».

Индекс металлов и добычи

Индекс металлов и добычи (MOEXMM) стоит на третьем месте по объёму торгов. В него включены 15 компаний из металлургической и горнодобывающей отраслей: «Алроса», «Норильский никель», «Полюс», «Русал», ММК, «Селигдар» и другие. Наибольший вес в индексе имеют акции «Полюса» (16,23%), а наименьший — ТРМК (1,15%).

Индекс недвижимости

Индекс недвижимости (MOEXRE) занимает четвёртое место по объёму торгов и включает в себя всего три компании из строительной отрасли: ЛСР, ПИК и «Самолёт». Наибольшую долю (36,9%) в нём занимают бумаги компании ПИК, а наименьшую (31%) — акции ЛСР.

Индекс потребительского сектора

В индекс потребительского сектора (MOEXCN) входит 17 эмитентов, среди которых производители продуктов питания и алкогольной продукции, ретейлеры, фармацевтические компании, а также компании из сферы услуг. Наибольший вес (15,7%) принадлежит акциям X5 Group, а самый маленький (1,72%) — акциям «Делимобиля».

Индекс информационных технологий

Индекс IT-сектора (MOEXIT) включает в себя 9 технологических компаний. Наибольшую долю (22,03%) составляют акции Яндекса, а наименьшую (2,06%) — бумаги «Диасофта».

Индекс телекоммуникаций

В базу расчётов индекса телекоммуникаций (MOEXTL) входит всего три компании из сектора: МТС, МГТС и «Ростелеком». При этом в расчёте индикатора участвуют как обыкновенные акции «Ростелекома», так и привилегированные. Наибольшую долю (40,99%) занимают акции МТС, а самую низкую (6,61%) — привилегированные акции «Ростелекома».

Индекс транспорта

В индекс транспорта (MOEXTN) включены пять компаний, занимающихся транспортировкой и логистикой: «Аэрофлот», ДВМП, «Совкомфлот», НКХП и НМТП. Наибольший вес (31,93%) имеют бумаги «Аэрофлота», а наименьший (8,25%) — Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП).

Индекс химии и нефтехимии

В этот индекс (MOEXCH) входят компании, которые занимаются производством удобрений, каучука, пластика и другой химической продукции. Всего в индексе 4 компании: «Фосагро», «Нижнекамскнефтехим», «Акрон» и «Казаньоргсинтез». Самая большая доля (33,45%) принадлежит акциям «Фосагро», а самая маленькая (1,55%) — привилегированным акциям «Казаньоргсинтеза».

Индекс электроэнергетики

Индекс электроэнергетики (MOEXTL) имеет самый низкий объём торгов из всех. В него входит 14 энергетических компаний: «Русгидро», региональные подразделения «Россетей», «Интер РАО», «Юнипро» и другие. Самую высокую долю (16%) в индексе занимает «Интер РАО», а самую низкую (2,27%) — «Россети Волга».

Как использовать отраслевые индексы инвестору

Инвесторы могут использовать индексы для самых разных целей:

Для определения растущих и отстающих от общего рынка отраслей. Для определения акций, которые растут быстрее или медленнее отрасли. Для оценки экономической ситуации в определённой отрасли.

Рассмотрим, как это может выглядеть на практике.

Чтобы определить растущие или отстающие отрасли по сравнению с остальным рынком, достаточно сравнить все индексы с индексом Мосбиржи широкого рынка. Для этого можно воспользоваться сервисом TradingView или любым торговым терминалом. В Tradingview вместо обозначений MOEX в тикерах индексов указано RUS: RUSTL вместо MOEXTL, RUSOG вместо MOEXOG и т. д.

© ru.tradingview.com

На графике видно, что индекс широкого рынка (жёлтая линия) с начала 2025 года вырос на 3,64%. Большинство отраслевых индексов двигались вместе с широким рынком, но индексы финансового и транспортного секторов показали лучшую динамику — плюс 8,54 и 7,54% соответственно. То есть в них инвесторы вкладывались активнее, чем в другие. Самым отстающим оказался сектор информационных технологий — минус 13,75% с начала года. Это значит, что акции этого сектора продавались чаще всего в выбранном промежутке времени.

Чтобы определить, какие компании отстают или обгоняют отраслевой индекс, нужно сравнить динамику их акций с динамикой этого индекса. Для примера: сравним динамику акций компаний из нефтегазового сектора с индексом нефти и газа.

Индекс с начала года вырос всего на 0,31%. При этом акции «Новатэка» и «Газпрома» выросли на 23 и 12% соответственно. Хуже других показали динамику акции «Роснефти», которые с начала года упали на 24%.

Падение акций может свидетельствовать о проблемах в компании. Если же серьёзных проблем нет, то это может быть интересной инвестиционной возможностью. Чтобы это определить, нужно читать отчёты и пресс-релизы компании, следить за новостями в её бизнесе и слушать выступления руководителей.

И напротив, рост акций может говорить о том, что компании хорошо зарабатывают или инвесторы ждут этого в ближайшее время.

© ru.tradingview.com

Коротко

Отраслевые индексы — это индикаторы, которые отражают динамику акций компаний определённых секторов экономики.

Всего Мосбиржа рассчитывает 10 индексов различных отраслей.

Индексы могут применяться инвесторами для сравнения динамики отдельных отраслей и компаний с динамикой широкого рынка.

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