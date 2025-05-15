Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2025 году и когда купить бумаги

Марина Стрельникова

Более 30 российских компаний объявили о выплате дивидендов в 2025 году. «Рамблер» собрал главную информацию о выплатах: компании по отраслям, размер дивидендов, дивидендная доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2025 году и когда купить бумаги
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Банки и финансы

Предстоящие дивиденды

ПАО Сбербанк, обыкновенные акции

  • Тикер: SBER.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 34,84 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

ПАО Сбербанк, привилегированные акции

  • Тикер: SBERP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 34,84 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Банк ВТБ

  • Тикер: VTBR
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 25,58 рубля.
  • Дивидендная доходность: 25,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

Московская биржа

  • Тикер: MOEX
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 26,11 рубля.
  • Дивидендная доходность: 12,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 июля.

УК «Арсагера»

  • Тикер: ARSA
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,15 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 27 июня.

МФК «Займер»

  • Тикер: ZAYM
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 13,71 рубля.
  • Дивидендная доходность: 8,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 26 июня.

«ЭсЭфАй»

  • Тикер: SFIN
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 83,5 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

Выплаченные дивиденды

Банк «Санкт-Петербург», обыкновенные акции

  • Тикер: BSPB.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 29,72 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 2 мая.

Банк «Санкт-Петербург», привилегированные акции

  • Тикер: BSPBP
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,22 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 2 мая.

АКБ «Авангард»

  • Тикер: AVAN.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 28,5 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.

МФК «Займер»

  • Тикер: ZAYM.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 10,51 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,68%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 13 января.

Девелопмент и недвижимость

Выплаченные дивиденды

«Группа ЛСР»

  • Тикер: LSRG.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 78 рублей.
  • Дивидендная доходность: 8,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 28 апреля.

Лизинг

Предстоящие дивиденды

«Европлан»

  • Тикер: LEAS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 29 рублей.
  • Дивидендная доходность: 4,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.

Машиностроение

Предстоящие дивиденды

«Соллерс»

  • Тикер: SVAV.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 70 рублей.
  • Дивидендная доходность: 10%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июня.

НПО «Наука»

  • Тикер: NAUK.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 26,76 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 22 мая.

Медицина

Предстоящие дивиденды

ММЦБ

  • Тикер: GEMA.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,4 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 13 июня.

«Озон Фармацевтика»

  • Тикер: OZPH.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,26 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 4 июня.

Металлы и добыча полезных ископаемых

Предстоящие дивиденды

«Лензолото», привилегированные акции

  • Тикер: LNZLP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 9,55 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

Выплаченные дивиденды

«Полюс»

  • Тикер: PLZL.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 73 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 апреля.

Нефть и газ

Предстоящие дивиденды

«Роснефть»

  • Тикер: ROSN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 14,68 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

«Лукойл»

  • Тикер: LKOH.
  • Cтатус: утверждено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 541 рубль.
  • Дивидендная доходность: 7,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 2 июня.

«Татнефть», обыкновенные акции

  • Тикер: TATN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 43,11 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

«Татнефть», привилегированные акции

  • Тикер: TATNP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 43,11 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

«КуйбышевАзот», обыкновенные акции

  • Тикер: KAZT.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.

«КуйбышевАзот», привилегированные акции

  • Тикер: KAZTP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.

Выплаченные дивиденды

«Новатэк»

  • Тикер: NVTK.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 46,65 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.

«Евротранс»

  • Тикер: EUTR.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 6,48 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,78%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 14 января.

«Роснефть»

  • Тикер: ROSN.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 36,47 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,93%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

«Татнефть», обыкновенные акции

  • Тикер: TATN.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 17,39 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,19%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.

«Татнефть», привилегированные акции

  • Тикер: TATNP.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 17,39 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,19%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.

Потребительский сектор

Предстоящие дивиденды

«Икс 5»

  • Тикер: X5.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 648 рублей.
  • Дивидендная доходность: 17,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Novabev Group

  • Тикер: BELU.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 25 рублей.
  • Дивидендная доходность: 4,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

«Эйч Эф Джи» (Henderson)

  • Тикер: HNFG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 20 рублей.
  • Дивидендная доходность: 3,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

ГК «Мать и дитя»

  • Тикер: MDMG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 22 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 16 мая.

Выплаченные дивиденды

ЦМТ, обыкновенные акции

  • Тикер: WTCM.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,88 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 18 апреля.

ЦМТ, привилегированные акции

  • Тикер: WTCMP.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,88 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 18 апреля.

«Черкизово»

  • Тикер: GCHE.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 98,92 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 4 апреля.

Телеком

Выплаченные дивиденды

«Таттелеком»

  • Тикер: TTLK.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,04 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 мая.

Химическая промышленность и удобрения

Предстоящие дивиденды

«ФосАгро»

  • Тикер: PHOR.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 171 рубль.
  • Дивидендная доходность: 2,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

«Акрон»

  • Тикер: AKRN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 534 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

Энергетика

Предстоящие дивиденды

«Россети Центр»

  • Тикер: MRKC.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,07 рубля.
  • Дивидендная доходность: 12,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

ДЭК

  • Тикер: DVEC.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,17 рубля.
  • Дивидендная доходность: 8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

«РСТомск», обыкновенные акции

  • Тикер: TORS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,02 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 20 июня.

«РСТомск», привилегированные акции

  • Тикер: TORSP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,02 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 20 июня.

РЭСК

  • Тикер: RZSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 3,94 рубля.
  • Дивидендная доходность: 12,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Красноярскэнергосбыт», обыкновенные акции

  • Тикер: KRSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,254598344 рубля.
  • Дивидендная доходность: 13%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Красноярскэнергосбыт», привилегированные акции

  • Тикер: KRSBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,254598344 рубля.
  • Дивидендная доходность: 12,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Интер РАО»

  • Тикер: IRAO.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,35 рубля.
  • Дивидендная доходность: 9,41%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

«Пермэнергосбыт», обыкновенные акции

  • Тикер: PMSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 37 рублей.
  • Дивидендная доходность: 14,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

«Пермэнергосбыт», привилегированные акции

  • Тикер: PMSBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 37 рублей.
  • Дивидендная доходность: 13,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

ТГК-14

  • Тикер: TGKN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,0006886 рубля.
  • Дивидендная доходность: 8,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.

IT

Предстоящие дивиденды

«Арендата»

  • Тикер: DATA.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 3,43 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.

«Т-Технологии»

  • Тикер: T.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 32 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 15 мая.

Выплаченные дивиденды

Яндекс

  • Тикер: YDEX.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 80 рублей.
  • Дивидендная доходность: 1,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.

«Диасофт»

  • Тикер: DIAS.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 53,3 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,21%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 20 марта.

Группа «Астра»

  • Тикер: ASTR.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,64 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,53%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 15 января.

«Диасофт»

  • Тикер: DIAS.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 45 рублей.
  • Дивидендная доходность: 1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.

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