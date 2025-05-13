Pre-IPO: как инвестировать в компанию до её выхода на биржу

По оценкам экспертов, в 2024 году российские компании привлекли от инвесторов через pre-IPO около 4,3 миллиарда рублей. В 2025 году этот объём может вырасти до 14 миллиардов рублей. Разбираемся, что такое pre-IPO, почему в нём участвует всё больше инвесторов, как можно на этом заработать и какие риски стоит учитывать.

Что такое pre-IPO

Pre-IPO — это стадия привлечения инвестиций, которая предшествует первичному размещению акций компании на бирже (IPO). На этом этапе эмитент может привлекать деньги от частных инвесторов, венчурных фондов или других институциональных игроков через специальные инвестиционные платформы.

До 2024 года рынок pre-IPO был развит слабо: сделки проводились в основном на частных инвестиционных платформах для ограниченного круга лиц. В последние годы в России всё больше растёт интерес инвесторов к вложениям в компании на начальных этапах её развития. С появлением инфраструктуры это стало более доступным, из-за чего количество сделок pre-IPO начало увеличиваться.

Только за прошлый год таким способом привлекли финансирование не менее 10 компаний на общую сумму около 4,3 миллиарда рублей. Больше всего привлекли компании «Самолёт Плюс» (825 миллионов рублей) и «Бери заряд!» (750 миллионов рублей). В 2025 году эксперты ожидают около 15–20 сделок pre-IPO на общую сумму до 14 миллиардов рублей.

Отличия pre-IPO от других раундов

Pre-IPO имеет ряд отличий от других этапов привлечения инвестиций, таких как IPO и раунды инвестиций ранней стадии.

С развитием платформ краудинвестинга, на которых компании могут привлекать капитал от частных инвесторов, граница между раундами привлечения инвестиций и pre-IPO практически стёрлась. Теперь pre-IPO СМИ и некоторые инвестиционные площадки называют почти любое привлечение инвестиций от широкого круга инвесторов до выхода компании на биржу. Но это не так.

Например, в конце 2024 года СМИ написали о том, что сеть кофеен «Даблби» проводит pre-IPO, но владельцы компании это опровергли. На самом деле «Даблби» проводит раунд А — этап привлечения инвестиций, на котором компания с готовым продуктом привлекает капитал для его развития.

Данная схема реализована следующим образом: «Даблби-капитал» — компания, владеющая основными активами, учредила акционерное общество (АО) «Кофейня Даблби». Под управление новой структуры она передала четыре кофейни, функционирующие по принципу пассивной франшизы. В ходе раунда А между инвесторами распределяются акции АО «Кофейня Даблби». То есть инвесторы вкладывают деньги в открытие новых кофеен и становятся совладельцами пассивной франшизы. Передача основных активов «Даблби» в ходе этой сделки не предусмотрена. Сами владельцы компании сообщили, что «Даблби» не планирует проводить IPO.

Pre-IPO отличается от ранних инвестиционных раундов тем, что в данном случае компания таким образом заявляет о своём намерении провести IPO. Она выпускает собственные акции, раскрывает аудиторскую отчётность и проходит процедуру независимой экспертизы на бирже. Напротив, ранние инвестиционные раунды не предусматривают выход на биржу совсем или он может откладываться на неопределённый срок.

Сделки pre-IPO отличаются от сделок IPO меньшими требованиями и более простыми процедурами. В зависимости от инвестиционной площадки требования к компаниям для выхода на pre-IPO могут различаться.

Например, они могут не публиковать отчётность по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), не регистрироваться в Национальном расчётном депозитарии и не проходить обязательный аудит. Для проведения IPO требования более строгие, а стоимость размещения для эмитента гораздо выше. После проведения IPO компания становится публичной и её акции может купить любой желающий, имеющий доступ к бирже.

Зачем компании проводят pre-IPO

Компании проводят pre-IPO по нескольким причинам:

Привлечение финансирования. Pre-IPO позволяют сравнительно быстро и просто привлечь дополнительное финансирование от инвесторов без необходимости проходить сложные процедуры IPO.

Отсутствие обязательств. В отличие от кредита или выпуска облигаций, проведение pre-IPO не возлагает на эмитента никаких обязательств: он просто продает долю в бизнесе инвесторам.

Повышение узнаваемости бренда. Проведение pre-IPO повышает узнаваемость и доверие к бренду со стороны потенциальных инвесторов и клиентов.

Как инвестору участвовать в pre-IPO

Есть два способа поучаствовать в pre-IPO: через инвестиционную платформу или через брокера. По данным на май 2025 года, в России существует несколько инвестиционных платформ для проведения pre-IPO. Среди них: Zorko, Rounds, Zapusk, ВТБ-Регистратор и Bizmall.

Рассмотрим участие в pre-IPO на примере платформы Zorko.

Зарегистрируйтесь на платформе. В процессе регистрации укажите паспортные данные и ИНН. После этого платформа проверит указанную информацию в течение 24 часов и подтвердит регистрацию. Пополните счёт. Деньги, которые вы внесёте на платформу, будут храниться на обособленном номинальном счёте, открытом в Т-Банке. Изучите компании, которые проводят размещение, и примите интересующее вас инвестиционное предложение на желаемую сумму.

© zorko-exchange.ru

Для проведения pre-IPO нет единой платформы, поэтому компании используют разные площадки. Перед участием в pre-IPO желаемой компании сначала уточните, на какой платформе проходит размещение. Обращайте внимание на минимальную сумму инвестирования. Например, для участия в размещении «Даблби» нужно иметь минимум 75 тысяч рублей, а для участия в pre-IPO Open Oil Market — 500 тысяч рублей.

Есть и второй способ участвовать в pre-IPO — напрямую через брокеров, которые дают доступ к внебиржевому сервису MOEX START от Московской биржи. Этот сервис биржа запустила недавно, и пока в нём прошло только одно размещение. Чтобы участвовать в последующих размещениях, вам нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Для участия войдите в личный кабинет брокерского приложения и подайте заявку в соответствующем разделе. Процедура присоединения к pre-IPO практически идентична процессу подачи заявок на стандартное IPO.

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Стоит ли инвестору участвовать в pre-IPO

Если инвестор считает бизнес-модель компании удачной, то pre-IPO предоставляет ему уникальную инвестиционную идею, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

На поздних этапах развития компании основатели могут предложить свои акции более широкому кругу инвесторов в ходе pre-IPO. Если компания оправдает ожидания, то её оценка вырастет, и после IPO его участники получат хороший возврат на инвестиции. Леонид Делицын аналитик ФГ «Финам»

Инвестиции на зрелых этапах развития компании позволяют получить «венчурную» доходность (до 100% к моменту IPO), добавляет старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Павел Макаров. После выхода компании на IPO инвестор получает «двойную» доходность в одной инвестиции — венчурную (пока компания непубличная) и рыночную (рост после размещения), отмечает эксперт.

Но такие инвестиции сопряжены с существенными рисками, включая полную утрату вложенных средств. Когда инвесторы покупают акции на pre-IPO, то они рассчитывают их продать после выхода компании на биржу. В среднем между pre-IPO и размещением на бирже проходит около трёх лет.

Некоторые платформы организовывают вторичный рынок, где можно продать свою долю, не дожидаясь проведения IPO. Но ликвидность на таких рынках чаще всего невелика из-за небольшого количества инвесторов. В результате появляется ещё один риск: заморозка средств на длительный период.

Основатели иногда оценивают свой проект чрезмерно высоко, и участники pre-IPO могут с ними согласиться, а затем результаты компании окажутся намного ниже ожиданий. Поэтому провести IPO компании с такой оценкой, на которую надеялись, не удаётся. В итоге инвесторы в pre-IPO, которые рассчитывали выйти из капитала компании через 3–4 года, вынуждены либо смириться с потерями, либо ждать много лет. Леонид Делицын аналитик ФГ «Финам»

Коротко

Pre-IPO — это стадия привлечения инвестиций, которая предшествует первичному размещению акций компании на бирже (IPO).

В ходе pre-IPO акции на бирже не размещаются, и сделки с ними нельзя так же просто осуществлять через биржевые механизмы.

Важно отличать pre-IPO от раундов инвестиций ранней стадии.

Участвовать в pre-IPO можно через специализированные платформы или через брокеров.

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