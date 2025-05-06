Что будет с инфляцией, рублём и индексом Мосбиржи в мае

С начала года инфляция в России составила 3,19%. Несмотря на замедление роста потребительских цен в апреле, Минфин повысил прогноз по инфляции на конец года с 4,5 до 7,6% в годовом выражении. Рубль завершил второй месяц весны на сильных позициях относительно доллара, евро и юаня, однако уже в мае валюта может перейти к ослаблению. Индекс Мосбиржи в апреле демонстрировал высокую волатильность. Разобрали с экспертами, в каком состоянии находится российская экономика в начале мая 2025 года и что будет происходить с её ключевыми показателями в этом месяце.

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Состояние экономики на конец апреля

Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) в апреле, по предварительным данным, был в пределах 2,5% в годовом выражении, сказал «Рамблеру» экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. Показатель соответствует базовому прогнозу Минэкономразвития. По итогам первого квартала ВВП вырос на 1,7%. Международный валютный фонд (МВФ) в апреле 2025 года повысил прогноз по росту ВВП России в 2025 году с 1,4 до 1,5%.

Государственные закупки в начале 2025 года остаются на высоком уровне. В первом квартале стоимостный объём госзакупок увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные за апрель ещё не опубликованы.

Среднесуточные расходы федерального бюджета в апреле достигли 233 миллиардов рублей. Это значительно превышает показатели первого квартала и аналогичного периода 2024 года, когда траты составляли 133,5 миллиарда рублей в сутки.

Инфляция к концу апреля замедлилась до 10,34% в годовом выражении. С начала месяца цены выросли на 0,47%, с начала года — на 3,19%. Существует риск сезонного роста цен на продукты питания в начале лета, предупредил Паулаускас. Дополнительные риски для инфляции — торговые войны и снижение цен на нефть, которые способны привести к ослаблению рубля. В конце апреля Минфин повысил оценку инфляции на конец 2025 года с 4,5 до 7,6% в годовом выражении.

Ставки по займам в апреле начали постепенно снижаться. Средняя ставка по потребительским кредитам к концу месяца была 35 против 40% в марте.

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Безработица по итогам марта опустилась до 2,3 после 2,4% в феврале, свидетельствуют данные Росстата. Безработными к началу апреля были признаны 1,7 миллиона россиян. Большинство из них — 1,1 миллиона человек — городские жители. Уровень занятости населения старше 15 лет в марте составил 61,2%.

Рубль по итогам апреля сохранил сильные позиции. К началу мая рубль держался около 82–83 рублей за доллар. Поддержку валюте главным образом оказывал позитивный новостной фон относительно прогресса по урегулированию конфликта на Украине, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Среди других факторов аналитики выделили:

Высокую ключевую ставку. В апреле Банк России оставил «ключ» на уровне 21% годовых.

В апреле Банк России оставил «ключ» на уровне 21% годовых. Операции на открытом валютном рынке . Нетто-продажи юаней ЦБ в апреле выросли почти вдвое по сравнению с мартом, до 10,46 миллиарда рублей. Минфин с 7 апреля нарастил продажи валюты и золота до 1,6 миллиарда в день.

. Нетто-продажи юаней ЦБ в апреле выросли почти вдвое по сравнению с мартом, до 10,46 миллиарда рублей. Минфин с 7 апреля нарастил продажи валюты и золота до 1,6 миллиарда в день. Резкое падение индекса доллара DXY. 11 апреля индикатор впервые за 3 года опустился ниже отметки 100 пунктов. В начале мая индекс продолжает находиться в диапазоне 99–100 пунктов.

Индекс Мосбиржи в апреле демонстрировал повышенную волатильность. 9 апреля бенчмарк опускался до 2598,85 пункта. Это самый низкий уровень с декабря 2024 года. Просадка составила около 21% от мартовских пиков, когда индекс находился выше 3280 пунктов.

Падение произошло на фоне общего ухудшения глобальной фондовой и сырьевой рыночной конъюнктуры после объявления США жёстких «зеркальных» импортных пошлин против основных торговых партнёров, пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Российский рынок смог восстановиться вместе с мировым после объявления США о 90-дневной отсрочке ввода пошлин для большинства стран, отметил эксперт. К концу апреля индикатор практически полностью отыграл падение: в последние торговые дни перед майскими праздниками индекс Мосбиржи вернулся в область 3000 пунктов.

Что будет с инфляцией

В мае инфляция может замедлиться до уровня 7,5–8% в годовом выражении, считает Станислав Паулаускас. Сезонное снижение цен на некоторые овощи и фрукты поддержит замедление, пояснил экономист.

Инфляция в мае может снизиться до 9,9% год к году, если рубль сохранит сильные позиции и будет находиться в районе 80–86 рублей за доллар. Таким прогнозом поделилась с «Рамблером» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Вероятно, пик ценового давления в экономике был пройден в апреле, допустил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Дальше годовой темп начнёт снижаться за счёт высокой базы прошлого года, и к лету темпы инфляции могут упасть ниже двузначного уровня.

Прогноз ФГ «Финам» предполагает замедление инфляции в мае до 10% в годовом выражении.

Что будет с рублём

Прогнозы по рублю на май опрошенных «Рамблером» аналитиков разошлись. Часть экспертов ожидает сильный рубль, другие — ждут его ослабления.

Позиции рубля, вероятно, останутся сильными до конца весны, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. По её прогнозу, уровни около 80 рублей за доллар могут стать пиком укрепления национальной валюты в мае при неизменных внешних условиях. В течение месяца доллар будет в диапазоне 80–86 рублей, юань — в районе 11–11,8 рубля.

Аналитик Александр Потавин из ФГ «Финам» назвал следующие курсы валют на май:

Доллар — 81–86 рублей.

Евро — 92–97 рублей .

. Юань — 11,1–11,8 рубля.

Многие инвесторы с надеждой ждут окончания горячей фазы конфликта на Украине, улучшения отношений с США и отмены хотя бы части внешних санкций. Это может привести к притоку денег от зарубежных инвесторов на российский финансовый рынок, что поддержит спрос на рубль и укрепит его. Отсутствие позитива на этот счёт может отправить вниз российский рынок акций и ослабит рубль. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Доллар в мае способен укрепиться до 85 рублей, а в начале лета и до 90 рублей. Такой прогноз озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Ориентиры для евро — краткосрочно к 95 рублям, среднесрочно под 100 рублей, для юаня — 11,5 рубля и 12 рублей соответственно.

Рубль может ослабеть до 85–86 за доллар, до 92–94 за евро и до 11,2–11,5 за юань, считает экономист Станислав Паулаускас. Основными факторами движения будут рост спроса на валюту для поездок за границу в отпускной сезон и стабилизация экспорта.

Что будет с индексом Мосбиржи

В мае динамика индекса Мосбиржи может быть менее турбулентной, а курсы акций способны отскочить, сказал Михаил Зельцер. По его прогнозу, индекс будет двигаться вверх к 3100 пунктам. Среди факторов сдержанного оптимизма аналитик назвал надежды на сближение позиций в вопросе урегулирования конфликта на Украине, дивидендные ожидания и перспективы скорого снижения ставки ЦБ.

Индекс Мосбиржи в мае, в отсутствие экстраординарных событий, будет колебаться в пределах 2800–3100 пунктов, прогнозирует Игорь Додонов. Динамику российского рынка акций в этом месяце продолжат в значительной степени определять геополитические новости об украинском конфликте, отметил аналитик. Инвесторы продолжат следить за сигналами, которые могут указать на начало смягчения монетарной политики в стране, а также реагировать на отдельные корпоративные новости — отчётности компаний, объявления дивидендов и прочее, добавил Додонов.

Индекс Мосбиржи в мае будет в диапазоне 2950–3050 пунктов, считает Паулаускас. Вероятны сохранение интереса к акциям нефтяных компаний, а также возможная умеренная коррекция при росте волатильности на внешних рынках, отметил он.

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