Гид по биржевому рынку для новичков в инвестициях

Прежде чем начать торговать на бирже, важно разобраться в базовых терминах и изучить основные биржевые инструменты. Что такое биржевой рынок и как он устроен, кто такие брокеры и эмитенты, какие бывают финансовые инструменты и как инвестору управлять рисками — на эти и другие вопросы по биржевому рынку ответили аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

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Что такое биржевой рынок

Биржевой рынок — это организованная площадка, где участники покупают и продают стандартизированные финансовые инструменты — акции, облигации, товары, валюту. На биржевом рынке все сделки прозрачны, цены формируются на основе спроса и предложения, а биржа гарантирует исполнение обязательств.

Первая официальная биржа возникла в Антверпене (Бельгия) в 1531 году. Расцвет биржевого дела начался с Амстердамской биржи (1602 году), где разместились акции Ост-Индской компании — первой торгуемой компании. Появление этой биржи было связано с необходимостью привлекать капитал для торговых экспедиций и распределять риски среди инвесторов. Тогда торги были очными, цены выкрикивали. Первыми участниками биржевых торгов стали богатые купцы и банкиры, позднее к ним присоединился средний класс.

Сегодня 95% операций проводятся в электронном виде. Московская биржа, например, обрабатывает до 1 миллиона сделок в секунду и является ключевой площадкой на российском рынке.

Основные функции биржи

Организация торгов. Биржа обеспечивает инфраструктуру для заключения сделок.

Биржа обеспечивает инфраструктуру для заключения сделок. Стандартизация . Площадка устанавливает требования к активам. Например, листинг акций.

. Площадка устанавливает требования к активам. Например, листинг акций. Расчёты и клиринг. Биржа гарантирует исполнение сделок через центральный контрагент.

Биржа гарантирует исполнение сделок через центральный контрагент. Информационная прозрачность. Инвесторы видят котировки и данные об объёмах торгов.

Инвесторы видят котировки и данные об объёмах торгов. Привлечение капитала. Помощь в публичном размещении для финансирования компаний.

Помощь в публичном размещении для финансирования компаний. Важная роль для экономики страны. Например, в России 65% сделок с валютой и 90% сделок с гособлигациями проходит через Мосбиржу.

Как устроен биржевой рынок

Биржевые рынки можно разделить на пять типов в зависимости от активов, с которыми совершаются сделки:

Фондовый . На нём проходят сделки с акциями и облигациями.

. На нём проходят сделки с акциями и облигациями. Товарный, или коммодити . Для сделок с нефтью, золотом, зерном и другими товарами.

. Для сделок с нефтью, золотом, зерном и другими товарами. Валютный . На нём проходят сделки с валютными парами.

. На нём проходят сделки с валютными парами. Срочный или рынок деривативов для торгов фьючерсами и опционами.

для торгов фьючерсами и опционами. Криптовалютный для сделок с цифровыми монетами.

Основные биржевые инструменты

Акции — доля в компании. Акции могут быть обыкновенными и привилегированными. Обыкновенные дают право на часть прибыли компании (дивиденды) и участие в управлении (через голосование на собрании акционеров). Привилегированные — преимущество в очерёдности получения дивидендов.

На Московской бирже обыкновенные и привилегированные акции можно отличить по букве в тикере бумаги или приписке в терминале.

Пример: Обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». SNGS и SNGSP в кодировке Московской биржи соответственно.

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Облигации — долговые расписки, по которым эмитент обязуется вернуть номинальную стоимость с процентами. Они делятся на:

Корпоративные . Выпускаются компанией или организацией.

. Выпускаются компанией или организацией. Государственные . Выпускаются государством.

. Выпускаются государством. Муниципальные. Выпускаются регионом.

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) — набор инструментов, повторяющий динамику индекса (например, Индекс Мосбиржи — IMOEX) или корзины активов.

Производные финансовые инструменты, или деривативы, — контракты на будущую покупку. Покупая или продавая их, инвестор участвует в «споре» об их будущей цене. Основные типы:

Фьючерсы . Обязательство купить актив по фиксированной цене в будущем.

. Обязательство купить актив по фиксированной цене в будущем. Опционы. Право (но не обязанность) купить или продать актив.

Важно. Сделки с некоторыми активами требуют статуса квалифицированного инвестора из-за высоких рисков. В числе ограниченных инструментов:

Венчурные фонды. Инвестиции в стартапы с риском потери 70–80% капитала.

Инвестиции в стартапы с риском потери 70–80% капитала. Хедж-фонды . Стратегии с использованием коротких продаж и кредитного плеча.

. Стратегии с использованием коротких продаж и кредитного плеча. Структурные продукты. Это конструктор из нескольких финансовых инструментов, в состав которого могут входить депозиты или облигации, а также фьючерсы и опционы. Например, облигации с выплатой, привязанной к курсу криптовалют.

Новые критерии для квалифицированных инвесторов: что и когда изменится

Как ценные бумаги попадают на биржу

Ценные бумаги попадают на биржу через листинг. Перед этим каждый эмитент проходит аудит, раскрывает финансовую отчётность и платит взнос. Так, для размещения на Московской бирже минимальный капитал компании должен составлять 500 миллионов рублей, а срок деятельности — не менее трёх лет. Если биржа готова разместить у себя бумаги компании, стороны подписывают соглашение и объявляют дату размещения бумаг.

Биржи, про которые должен знать каждый инвестор

NYSE — Нью-Йоркская фондовая биржа. Самая крупная фондовая биржа в мире по рыночной капитализации. На ней проходят сделки с акциями мировых компаний (Apple, Tesla), а также с облигациями, фьючерсами, биржевыми товарами и валютой.

— Нью-Йоркская фондовая биржа. Самая крупная фондовая биржа в мире по рыночной капитализации. На ней проходят сделки с акциями мировых компаний (Apple, Tesla), а также с облигациями, фьючерсами, биржевыми товарами и валютой. NASDAQ — Ещё одна крупная фондовая биржа из Нью-Йорка. Специализируется на акциях высокотехнологичных компаний (Microsoft, Google).

— Ещё одна крупная фондовая биржа из Нью-Йорка. Специализируется на акциях высокотехнологичных компаний (Microsoft, Google). LSE — Лондонская фондовая биржа. Одна из старейших бирж Европы, также считается самой интернациональной. На ней совершают сделки ценными бумагами компаний из более 60 стран.

— Лондонская фондовая биржа. Одна из старейших бирж Европы, также считается самой интернациональной. На ней совершают сделки ценными бумагами компаний из более 60 стран. HKEX — Гонконгская биржа. Главным образом на ней торгуются азиатские акции. В их числе Alibaba и Tencent.

— Гонконгская биржа. Главным образом на ней торгуются азиатские акции. В их числе Alibaba и Tencent. ICE — Межконтинентальная биржа. Крупнейший оператор срочного рынка. На ICE торгуются фьючерсы на все виды базовых активов, включая золото и нефть.

— Межконтинентальная биржа. Крупнейший оператор срочного рынка. На ICE торгуются фьючерсы на все виды базовых активов, включая золото и нефть. CME — Чикагская товарная биржа. Специализируется на сделках с деривативами.

— Чикагская товарная биржа. Специализируется на сделках с деривативами. Binance — Самая крупная криптовалютная биржа на апрель 2025 года.

— Самая крупная криптовалютная биржа на апрель 2025 года. MOEX — Московская биржа. На ней торгуются российские ценные бумаги, валюты (в апреле 2025 года без доллара, евро и гонконгского доллара), сырьевые контракты.

Обратите внимание. На апрель 2025 года доступ российских инвесторов ко многим операциям на международных биржах ограничен в связи с санкциями.

Расписание торгов на бирже

На некоторых биржах в день проходят несколько торговых сессий. Такое разделение необходимо, чтобы рынок работал стабильно, биржа успевала делать необходимые расчёты, а участники успевали реагировать на новости.

Торговые сессии на Московской бирже:

Утренняя (6:50–9:50 мск): подготовка к основной сессии, актуальна для реакции на новости азиатских рынков. Сессия позволяет торговать людям до начала рабочего дня.

(6:50–9:50 мск): подготовка к основной сессии, актуальна для реакции на новости азиатских рынков. Сессия позволяет торговать людям до начала рабочего дня. Основная (9:50–19:00 мск): В базовом варианте — пик ликвидности. Однако существуют особые случаи аномальных объёмов в дополнительные сессии.

(9:50–19:00 мск): В базовом варианте — пик ликвидности. Однако существуют особые случаи аномальных объёмов в дополнительные сессии. Вечерняя (19:00–23:50 мск): реакция на новости в основном из США. Позволяет инвесторам обращаться на рынки после основной работы.

Участники биржевого рынка

Эмитенты — организации, выпускающие ценные бумаги для привлечения капитала. Ими могут быть:

Корпорации (например, Сбер) — выпускают акции и облигации для расширения бизнеса.

(например, Сбер) — выпускают акции и облигации для расширения бизнеса. Государство — размещает облигации (например, облигации федерального займа в России) для финансирования дефицита бюджета.

— размещает облигации (например, облигации федерального займа в России) для финансирования дефицита бюджета. Муниципалитеты — эмитируют облигации для строительства инфраструктуры.

Инвесторы. Делятся по целям и объёмам операций на:

Розничных . Это физические лица, вкладывающие личные сбережения. В 2025 году их доля на Московской бирже достигла 40%.

. Это физические лица, вкладывающие личные сбережения. В 2025 году их доля на Московской бирже достигла 40%. Институциональных . Это пенсионные фонды (консервативно инвестируют в облигации), страховые компании (распределяют средства между акциями и гособлигациями), хедж-фонды (используют агрессивные стратегии, включая шорт-продажи и кредитное плечо).

. Это пенсионные фонды (консервативно инвестируют в облигации), страховые компании (распределяют средства между акциями и гособлигациями), хедж-фонды (используют агрессивные стратегии, включая шорт-продажи и кредитное плечо). Квалифицированных. Это физлица и юрлица с доступом к рискованным инструментам.

Нужно ли становиться квалифицированным инвестором

Посредники: брокеры и дилеры.

Брокеры обеспечивают доступ к бирже и исполняют поручения клиентов. За свои услуги они берут комиссию от сделок — обычно в размере 0,05–0,3% от суммы — или плату за обслуживание счёта.

обеспечивают доступ к бирже и исполняют поручения клиентов. За свои услуги они берут комиссию от сделок — обычно в размере 0,05–0,3% от суммы — или плату за обслуживание счёта. Дилеры торгуют собственными активами, формируя ликвидность. Они зарабатывают, забирая себе спред между ценой покупки и продажи.

Вспомогательные участники для обеспечения стабильности биржевых торгов.

Регуляторы . Например, Банк России. Он контролирует соблюдение законодательства, борется с инсайдерской торговлей.

. Например, Банк России. Он контролирует соблюдение законодательства, борется с инсайдерской торговлей. Клиринговые центры. Они гарантируют исполнение сделок. Например, Национальный клиринговый центр (НКЦ) страхует риски при банкротстве брокера.

Они гарантируют исполнение сделок. Например, Национальный клиринговый центр (НКЦ) страхует риски при банкротстве брокера. Депозитарии. Учитывают права на ценные бумаги. Например, Национальный расчётный депозитарий (НРД) хранит записи о владельцах акций.

Специализированные участники рынка.

Маркет-мейкеры. Их задача — поддерживать ликвидность внутри биржевых стаканов, котируя цены покупки и продажи. Получают комиссию от биржи за поддержание спреда.

Их задача — поддерживать ликвидность внутри биржевых стаканов, котируя цены покупки и продажи. Получают комиссию от биржи за поддержание спреда. Арбитражеры. Извлекают прибыль из ценовых различий на разных площадках. Например, покупают фьючерс на золото в Лондоне и продают его в Нью-Йорке с маржой 0,5%.

Риски для инвестора на биржевом рынке

Рыночный риск (системный). Потери из-за общего падения рынка или роста цен против позиции игрока.

Пример. Инвестор играл на понижение, а актив из-за изменения новостного фона резко перешёл к росту.

Кредитный риск. Дефолт эмитента долговых инструментов.

Риск ликвидности. Ситуация, когда невозможно быстро продать актив по справедливой цене.

Пример. Акции малых компаний часто имеют дневной оборот менее 1 миллиона рублей. При попытке продажи крупного пакета цена может упасть на 10–15%.

Валютный риск. Потери из-за колебаний курсов валют.

Пример. На конец апреля 2025 года нефть Brent стоила около $67. При курсе в 100 рублей за доллар это эквивалентно 6,7 тысячи рублей. Но на текущий момент курс рубля укрепился до 82 рублей за доллар США. Это эквивалентно 5,5 тысячи рублей за бочку.

Регуляторный риск. Изменение законов или санкции.

Пример. Ограничения для россиян на покупку и продажу акций иностранных компаний на биржевом рынке в связи с санкциями.

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Инструменты управления рисками

Диверсификация портфеля. Распределяйте капитал между более и менее рискованными активами. Один из примеров структуры портфеля: акции (60%), облигации (30%), золото (10%).

Стоп-лосс и тейк-профит. Выставляйте автоматические ордера для ограничения убытков и фиксации прибыли.

Хеджирование деривативами. Открывайте противоположные позиции через фьючерсы или опционы.

Ребалансировка портфеля. Каждый квартал или чаще корректируйте доли активов. Инструменты могут менять свою привлекательность по нескольким признакам.

Защитные активы. Инвестиции в облигации федерального займа, БПИФ на золото, валютные депозиты позволят снизить потери в случае неблагоприятного движения рынка.

Чёткий план менеджмента риска. Пример:

Обозначьте для себя допустимый убыток. Допустим, не более 2% капитала на одну сделку.

Установите лимиты на сектора. Не выделяйте более 20% портфеля на один сектор.

Анализ своих действий. Всегда старайтесь проводить критическую оценку ситуации и не доверять одному источнику на 100%.

Коротко

Биржевой рынок — организованная площадка, где покупают и продают финансовые инструменты по установленным правилам. У торгов есть своё расписание. Например, они могут проходить в несколько торговых сессий.

Биржевые рынки можно разделить на пять типов: фондовые, товарные, валютные, срочные, криптовалютные. Основные участники биржевого рынка: инвесторы, эмитенты и брокеры. Стабильность торгов обеспечивают вспомогательные участники, такие как регуляторы, клиринговые центры и депозитарии.

На биржах торгуются акции, облигации, фонды, деривативы, валюты и криптовалюты. Для допуска к некоторым высокорисковым инструментам инвестору необходимо получить статус «квала».

Инвестирование всегда сопряжено с рисками. Чтобы их снизить, важно выставлять ордера стоп-лосс и тейк-профит, держать диверсифицированный портфель, хеджировать риски, а также проводить критическую оценку своих действий на рынке.

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