Что такое вторичное размещение акций (SPO) и как на нём заработать инвестору

Александр Никитов

Собственники компании могут провести вторичное размещение акций (SPO), если её бумаги уже торгуются на бирже. Этот инструмент используется для привлечения дополнительного финансирования, улучшения ликвидности акций и оптимизации структуры акционерного капитала. Рассказываем, что такое SPO, для чего проводится и почему оно может быть выгодно акционерам и инвесторам.

Что такое вторичное размещение акций (SPO) и как на нём заработать инвестору
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Что такое SPO

SPO (Secondary public offering) — это вторичное размещение на бирже акций, которые ранее принадлежали владельцам компании. Оно проводится тогда, когда компания уже вышла на биржу, то есть провела первичное публичное размещение акций (IPO). В процессе вторичного размещения изменяется не общее число акций компании, а лишь их количество в свободном обращении (free-float).

Причин для проведения SPO у менеджмента компании может быть несколько:

  • Цель — заработать денег путём продажи своей доли в компании.
  • Привлечение дополнительного капитала на развитие бизнеса или в государственный бюджет, если компания принадлежит государству.
  • Повышение прозрачности компании и увеличение доверия со стороны инвесторов.
  • Повышение интереса к акциям компании со стороны институциональных и розничных инвесторов одновременно.

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Разница между SPO и FPO

Важно не путать вторичное размещение (SPO) и дополнительное размещение (FPO). Несмотря на то что в обоих случаях компания размещает новые акции на бирже, это два абсолютно разных процесса.

FPO (Follow-on Public Offering) ещё называют допэмиссией. Это процесс, когда компания выпускает новые акции и размещает их на бирже.

И в том и в другом случае компания размещает на открытом рынке дополнительные акции. Только в случае с SPO эти акции уже существуют. После их продажи общее число бумаг остаётся прежним. Но уменьшится доля владения продавца бумаг — собственника бизнеса или венчурного фонда.

В случае с FPO увеличивается общее число акций, и вместе с этим доля владения бизнесом каждого акционера становится меньше.

Например, капитализация компании составляет 100 тысяч долларов, а количество акций — 10 штук. Каждая акция подтверждает право её владельца на 10% компании или на 10 тысяч долларов.

Предположим, что 5 акций принадлежат менеджменту компании, а 5 — торгуются на рынке в свободном обращении. В случае проведения SPO руководство компании продаст часть своих акций на рынке, и число бумаг в свободном обращении увеличится: допустим, с 5 до 8. Общее число бумаг в таком случае не изменится, и 1 акция будет по-прежнему означать 10% компании.

Но если руководство решит провести FPO, то оно выпустит дополнительные акции, например ещё 10 штук. В таком случае общее количество акций увеличится до 20, и одна бумага уже будет подтверждать право не на 10% компании, а на 5%. То есть доля текущих акционеров будет размыта в два раза.

Следовательно, для инвесторов проведение SPO — это положительная или нейтральная новость, а проведение дополнительного размещения — скорее негативная.

Положительные стороны SPO

  1. Повышается прозрачность и эффективность компании. Чем меньше доля бизнеса находится в руках одного собственника, тем ниже шанс принятия неэффективных решений.
  2. Растёт ликвидность акций. Чем больше акций торгуются в свободном обращении, тем больше их ликвидность.
  3. Растёт интерес со стороны институциональных инвесторов. Крупные фонды и управляющие компании предпочитают инвестировать только в ликвидные бумаги. SPO повышает ликвидность акций, из-за чего растёт интерес со стороны институциональных инвесторов.
  4. Увеличиваются шансы на включение в индекс. В индексы включаются бумаги с высокой долей акций в свободном обращении. Например, для включения в индекс Мосбиржи эта доля должна быть не менее 10%. SPO может увеличить free-float и повысить шансы компании на включение в индекс, что увеличивает спрос со стороны индексных фондов.
  5. У компании появляются деньги на развитие. Этот фактор актуален только в том случае, если собственники проводили SPO для привлечения дополнительного капитала на рост бизнеса.

Отрицательные стороны SPO

В некоторых случаях SPO может сигнализировать о проблемах в компании. Например, если SPO проводится «экстренно», то есть акции размещаются с большой скидкой. Это может говорить о том, что собственникам срочно нужны деньги. Средства могут пойти на личные цели или на закрытие «дыр» в бюджете компании. Во втором случае это плохой сигнал для акционеров.

Иногда собственники бизнеса могут проводить вторичное размещение, чтобы зафиксировать прибыль и выйти из числа совладельцев. Причины могут быть разными, например владельцы больше не видят потенциала для роста в компании и хотят избавиться от её акций. В таком случае SPO — это негатив для текущих акционеров. Однако если владельцы продают свою долю по личным причинам, то для бизнеса это не является негативом. Узнать реальный повод для продажи в такой ситуации удаётся редко, но можно ориентироваться на публичные заявления руководителей и пресс-релизы организации.

Как участвовать в SPO и извлекать выгоду

Для того чтобы продать дополнительные акции во время SPO, владельцы часто дают на них скидку в пределах 3–10%, но иногда и больше. Если компания инвестиционно привлекательная, то можно извлечь выгоду, купив бумаги на вторичном размещении. Для этого:

1. Изучите, чем занимается компания, на чём она зарабатывает, какая динамика её доходов была в последние годы. Для этого посмотрите отчёты и пресс-релизы компании на её официальном сайте (раздел «Инвесторам и акционерам»).

© x5.ru

2. Определите справедливую стоимость акций и сопоставьте её с ценой, по которой компания размещает бумаги на SPO. Оценить стоимость акций можно с помощью мультипликаторов, которые вы можете посмотреть в специальных скринерах, например SMART-LAB или прямо в приложении брокера.

© Приложение «СберИнвестиции»

3. Если бизнес компании хороший, а акции размещаются ниже справедливой стоимости, подайте заявку на участие в SPO.

4. Дождитесь размещения бумаг и достижения целевой цены. Последнее вы можете определить самостоятельно или обратиться к аналитикам. Целевые (прогнозные) цены аналитиков можно посмотреть либо на сайтах аналитических агентств, либо в приложениях брокеров.

© Приложение «Т-Инвестиции»

5. Продайте акции с прибылью.

Для участия в SPO скачайте приложение брокера и подайте заявку в специальном разделе, посвящённом размещению. В заявке укажите количество желаемых для покупки акций и цену, по которой вы готовы их приобрести.

Подать заявку на участие можно также через инвестиционные компании, если они предоставляют такую возможность. Например, для участия в SPO «Светофор Групп», которое прошло 23 апреля, можно было подать заявку только через сайт инвестиционной компании «Риком-Траст».

© ricom.ru

Коротко

SPO — это размещение на бирже акций, которые ранее принадлежали владельцам компании.

SPO отличается от допэмиссии тем, что в первом случае на биржу выпускаются уже существующие акции, а во втором случае — новые.

SPO — это чаще всего позитив для компании и её акционеров.

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