Как развязанная Трампом торговая война повлияет на Россию

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении торговых пошлин на импортную продукцию из 211 государств. Для 86 из них планировалось повысить тарифы до 11–50%. Спустя неделю Белый дом заявил об отсрочке введения пошлин на 90 дней. С 9 апреля против всех стран временно были установлены пошлины в размере 10%, а в отношении Китая — в размере 145%. Последний в ответ уже повысил свои тарифы на американские товары до 125%. На что нацелено торговое противостояние, как оно повлияет на мировую экономику и Россию в частности, разобрались вместе с экспертами.

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Для чего США вводят тарифы

Некоторым может показаться нелогичной новая экономическая политика США, а решения Трампа — игрой на публику. Однако они преследуют конкретные цели, направленные на возрождение американской промышленности и защиту экономики от возможного кризиса.

Во-первых, Трамп хочет защитить американские производства от дешёвой импортной продукции, особенно из Китая, чтобы стимулировать рост промышленности внутри США. За счёт повышения пошлин американская продукция станет более конкурентоспособной на внутреннем рынке США, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Вторая цель, по мнению главного экономиста Института экономики роста им. П.А. Столыпина Бориса Копейкина, заключается в сокращении гигантского торгового дефицита США. В 2024 году внешнеторговый дефицит США по товарам и услугам увеличился на 17%, до 918 миллиардов долларов — максимума с 2021 года, а отдельно по товарам достиг рекордных 1,2 триллиона долларов. По странам крупнейшие дефициты США в двусторонней торговле товарами приходятся на Китай, страны Европейского союза, Мексику и Вьетнам.

Ещё одной задачей, которую могут выполнить тарифы, является решение бюджетных проблем, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По мнению эксперта, доходы, полученные от тарифов, могут помочь оплатить налоговые льготы, обещанные Трампом. Он хочет продлить льготы по подоходному налогу, которые были одобрены в 2017 году во время его первого президентского срока, срок многих из них истекает в конце 2025 года. Трамп даже выдвигал предложения по расширению этих налоговых льгот — например, снижение ставки корпоративного налога с 21 до 15% для компаний, производящих продукцию в США для американского рынка.

Из других задач, которые может преследовать Трамп, экономисты выделяют политическое давление на определённые страны, привлечение иностранных инвестиций в страну и увеличение спроса на американские государственные облигации на фоне неопределённости.

Последствия торговой войны

После объявления торговых пошлин доллар США ослаб по отношению к валютам других стран. Индекс доллара DXY, который отражает стоимость американской валюты в сравнении с другими валютами, снизился с начала месяца на 4,33% — до минимальных с 2022 года значений.

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По мнению Копейкина, основными последствиями пошлин становятся разрушение производственных цепочек и рост цен в самих США. В дальнейшем торговые войны приведут к замедлению темпов роста и повышению риска рецессии для ряда стран, в том числе и для США, считает эксперт.

Того же мнения придерживается и Роман Носов, директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций». По его словам, тарифные войны запустят новую волну инфляции. Центральные банки будут вынуждены реагировать на рост цен повышением ставок. В ближайшие 6–12 месяцев возможно снижение фондовых рынков, а также повышение волатильности курсов.

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Как изменятся отношения США и Китая

Отношения США и Китая на фоне торговой войны, очевидно, ухудшатся. При этом Китай может масштабировать схемы обхода пошлин через третьи страны, считает Роман Носов. К тому же у этой страны есть ‎запас ‎прочности: возможность относительно безболезненно для экономики нарастить‏ ‎государственный долг за счёт «печатного станка» и снизить ключевую ставку. Поэтому влияние новой тарифной политики США на Китай будет ограниченным, уверен эксперт.

Для России противостояние США и Китая пойдёт на пользу, отмечает Владимир Чернов. По его словам, противостояние между США и Китаем создаёт новые возможности для углубления сотрудничества между Китаем и Россией. На фоне торговых конфликтов Пекин активно ищет альтернативные источники сырья и рынки сбыта, что делает Россию естественным партнёром. Укрепление экономических связей между странами может проявиться в увеличении поставок российских энергоресурсов (нефти, газа) и металлов в Китай, а также в расширении инвестиционного сотрудничества.

Также вполне вероятно, что китайский бизнес перестанет бояться угрозы вторичных санкций со стороны США, что позволит им больше экспортировать в Россию. Это может иметь некоторый дезинфляционный эффект для российской экономики, предполагает Ольга Беленькая.

Как торговые войны повлияют на Россию

Помимо улучшения отношений России с Китаем, торговые войны приведут и к другим последствиям для отечественной экономики. Торговые войны замедлят темпы роста глобальной экономики, что приведёт к снижению мирового спроса на нефть, газ и металлы и, как следствие, к падению глобальных цен на них, считает Владимир Чернов.

Это отразится негативно на России как экспортно ориентированной экономике. Падение цен приведёт к снижению выручки экспортёров и, как следствие, уменьшению налоговых поступлений в бюджет. На этом фоне у России увеличится дефицит бюджета, из-за чего власти больше израсходуют средств из Фонда национального благосостояния, чтобы нивелировать этот дефицит. Также правительство может нарастить объёмы заимствований на внутреннем рынке, что приведёт к росту инфляции, поясняет Чернов.

По мнению Ольги Беленькой, потеря экспортных доходов также негативно отразится на темпах роста экономики и приведёт к ослаблению рубля. Последнее, в свою очередь, ускорит инфляцию и может привести к повышению ключевой ставки, считает эксперт.

Но здесь есть и положительные моменты. Помимо улучшения торговых отношений с Китаем, торговые ограничения могут стимулировать переориентацию потоков торговли, уверен Владимир Чернов. Например, Россия может получить доступ к новым рынкам сельхозпродукции и удобрений, которые ранее были ориентированы на США или Европу. Среди них: страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Также, по мнению эксперта, торговые войны стимулируют страны к отказу от расчётов в долларах, что может укрепить позиции рубля и других валют в международных расчётах. Это мнение подтверждает статистика: с начала года российский рубль укрепился к доллару на 38%.

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Роман Носов видит ещё один положительный эффект от торговых войн в снижении политического давления на Россию. По его мнению, странам, находящимся в состоянии экономического конфликта, будет в большей степени «не до нас». Поэтому Россия сможет в более спокойном темпе решить свои внешние и внутренние проблемы, отмечает эксперт.

Как торговые войны повлияют на фондовый рынок

Торговые войны приведут к снижению российского фондового рынка, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Так как наш рынок акций преимущественно экспортно-сырьевой, то перспектива спада мировой экономики и низких цен на сырьё приведёт к снижению цен на акции российских экспортёров. Последнее потянет за собой весь рынок: инвесторы будут уходить из рисковых активов, утверждает Малых.

Но и здесь есть положительные моменты. Некоторые сектора могут выиграть от сложившейся ситуации. Владимир Чернов считает, что в бенефициарах окажутся аграрный сектор и производители удобрений (к ним относятся «Русагро», «Акрон», «Фосагро», «Куйбышевазот»), которые могут воспользоваться возможностью расширить экспорт зерна, масложировой продукции и удобрений на фоне снижения предложения с Запада.

Эксперты «Финама» выделяют золотодобывающие компании (среди них: «Полюс», «Селигдар», «Южуралзолото») как основных бенефициаров на фоне роста цен на золото.

В БКС смотрят на рынок ещё более позитивно: аналитики повысили взгляд с «нейтрального» до «позитивного» по сектору финансов (куда входят Сбер, «Т-Технологии» и др.), девелоперов (ПИК, ЛСР), технологий (Яндекс, МКПАО «ВК») и ритейла (X5 Group, «Магнит» и др).

Коротко

По мнению экспертов, торговые войны приведут к замедлению темпов роста и повышению риска рецессии для ряда стран, в том числе и для США.

Россию торговые войны заденут лишь косвенно в виде падения цен на сырьё. Падение цен приведёт к снижению выручки экспортеров и, как следствие, уменьшению налоговых поступлений в бюджет, росту инфляции и девальвации рубля.

Из положительных моментов для России можно выделить: улучшение торговых отношений с Китаем, выход на новые рынки, повышение доверия к национальной валюте на фоне отказа от доллара.

На российский фондовый рынок торговые войны повлияют негативно, но некоторые сектора и компании могут стать бенефициарами. Среди них: аграрный сектор, производители удобрений, золотодобывающие компании, финансы, девелоперы, IT и ретейл.

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