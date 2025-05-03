Амортизируемые облигации: что это и чем выгодны

Что такое амортизация облигаций, и как она влияет на доход

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Облигации заслуженно считаются одним из самых надёжных инвестиционных инструментов. Безопасность вложений в них зависит от того, кто выпускает бумаги, какой у них срок погашения и к какому типу они относятся. Наименьший риск для инвестора влечёт покупка амортизируемых облигаций. Эксперты ФГ «Финам» и УК «Первая» рассказали «Рамблеру», что это такое, как рассчитывают доходность по таким бумагам и почему это важно для инвестора.

Коротко об амортизации облигаций

Облигации, или бонды (от английского bond — «облигация»), — это ценные бумаги, которые государство и бизнес выпускают, чтобы занять деньги на более выгодных условиях, чем предлагают банки. На профессиональном языке выпуск облигаций называется эмиссией, а тот, кто осуществил этот выпуск, — эмитентом. По сути, облигация — это долговая расписка, по которой эмитент обязывается вернуть занятые у инвестора (покупателя) деньги с процентами.

Если при кредитовании банк берёт деньги вкладчиков, выдаёт их заёмщикам и получает с этого процент, то в случае облигаций инвесторы сами играют роль заёмщика, поясняет аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Это выгодно всем: инвесторы могут получить доходность выше, чем по вкладам, а эмитент занимает средства под меньший процент, отметил эксперт.

Классические облигации предполагают выплату всего тела долга в конце срока. Добавление амортизации означает, что долг будет частично погашен до момента полного выкупа.

Амортизация облигаций — это процесс постепенного погашения основной суммы долга эмитентом.

Если вы покупаете амортизируемую облигацию, номинал бумаги будет начисляться вам поэтапно, как правило, вместе с купонным доходом.

Пример:

Номинал облигации — 1000 рублей.

Купонный доход — 10%.

Выплаты — 1 раз в год.

Срок обращения — 4 года.

Порядок выплат с амортизацией:

1-й год. Эмитент выплачивает купон 10% от номинала (1000 рублей) и амортизацию в размере ¼ от номинала.

Инвестор получит 350 рублей:

1000 х 10% = 100 рублей.

¼ от 1000 = 250 рублей.

Остаток номинала облигации составит 750 рублей (1000 – 250).

2-й год. Эмитент выплачивает купон 10% от остатка номинала (750 рублей) и амортизацию в размере ¼ от изначального номинала.

Инвестор получит 325 рублей:

750 х 10% = 75 рублей.

¼ от 1000 = 250 рублей.

Остаток номинала составит 500 рублей (750 – 250).

3-й год. Выплачивается купон 10% от оставшихся 500 рублей номинала и амортизация 250 рублей.

Всего инвестору начислят 300 рублей: (500 х 10%) + 250.

Остаток номинала составит 250 рублей (500 – 250).

4-й год. Начисляется купон 10% от номинала (250 рублей) и выплачивается остаток номинала — 250 рублей.

Инвестор получит 275 рублей:

250 х 10% = 25 рублей.

¼ от 1000 = 250 рублей.

Итого за четыре года инвестору выплатили 1250 рублей.

Типы амортизации облигаций

Равномерная. Основная сумма долга погашается равными частями через равные промежутки времени. Процентные платежи также распределяются равномерно, однако их доля в общей сумме выплат снижается с каждым периодом, поскольку уменьшается остаток долга. Именно этот тип выплат мы рассмотрели в примере выше. По графику. Основной долг погашается согласно заранее установленному графику, который может предусматривать разные размеры выплат в разные периоды. Графики выплат различаются в зависимости от потребностей эмитента и ожиданий инвесторов. Ускоренная. Эмитент выплачивает большие суммы в первые годы, чтобы сократить долг.

Условия амортизационных выплат известны ещё до размещения облигаций — вплоть до конкретных дат и сумм, подчеркнул Никита Бороданов.

Плюсы и минусы амортизационных облигаций для инвесторов

В числе преимуществ облигаций с амортизацией эксперты УК «Первая» выделили:

Регулярные выплаты номинала. Амортизационные платежи позволяют получать деньги от инвестиций постепенно, а не только в конце срока.

Снижение рисков. Когда инвестору заранее выплачивают часть основного долга, уменьшается риск того, что в будущем эмитент не сможет вернуть всю сумму целиком.

Учёт инфляции. Поэтапное получение денег помогает инвесторам частично защититься от инфляции — при такой схеме выплат она не так сильно обесценит деньги с течением времени.

В числе минусов амортизационных облигаций аналитики назвали всего один момент — необходимость чаще реинвестировать капитал. Допустим, инвестор купил амортизационные облигации с погашением через 3 года и доходностью 19,5%. Через полгода ему пришли первый купонный доход и амортизация. На эти деньги он хочет купить новые облигации. Но за 6 месяцев рыночные условия изменились, эмитенты стали предлагать бонды с доходностью не выше 16%. В итоге инвестору придётся размещать деньги под более низкую ставку.

Между тем Никита Бороданов из ФГ «Финам» считает, что амортизация в облигациях имеет значение преимущественно для опытных игроков рынка.

Профессиональным инвесторам амортизация помогает максимально точно спланировать денежные потоки в зависимости от рыночных прогнозов. Например, если инвестор ожидает рост доходностей на рынке, он может купить бумаги с амортизацией на этот период. Тогда при выплате части номинала он сможет перекладывать средства в более доходные активы, не теряя деньги на пониженной цене бумаг из-за повышенных доходностей. Инвесторам с более простыми стратегиями стоит принимать амортизацию как данность, не беспокоясь об этом. Если условия им подходят, то ни особых преимуществ, ни недостатков они не заметят. Никита Бороданов Аналитик ФГ «Финам»

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Чем выпуск бумаг с амортизацией выгоден эмитентам

Быстрое размещение. Облигации с амортизацией могут быть более привлекательны для инвесторов из-за выплаты долга частями, а не в конце срока. За счёт её добавления эмитенты стимулируют спрос на свои бонды, чтобы быстрее привлечь необходимый капитал. Выгода. Постепенное сокращение номинала позволяет эмитенту экономить на обслуживании долга, поскольку купоны считаются в процентах от остатка номинальной стоимости. Сокращение долговой нагрузки. Благодаря постепенному снижению общего объёма долговых обязательств компания может улучшить свой долговой профиль. Это позволит ей быстрее привлекать финансирование в будущем.

Как понять, есть ли у облигации амортизация

Посмотреть, предусмотрена ли амортизация по конкретной облигации, можно в карточке бумаги в любом приложении для инвестиций. Расширенную информацию можно найти в таблице денежных потоков по бонду на сайте самого эмитента или на сайтах-агрегаторах информации по ценным бумагам (Cbonds, InvestFunds, «Финам»).

Пример. Допустим, у вас открыт счёт в «Т-Инвестициях» и вы проводите все сделки в мобильном приложении. Вам приглянулись бонды от «Автодора» серии БО-005P-01. Одна бумага стоит 707 рублей при номинале 1000 рублей. В информации о выпуске вы видите отметку о наличии амортизации.

© «Т-Инвестиции»

Чтобы найти более подробные условия выплат, вы решили проверить таблицу денежных потоков по выпуску. Её вы нашли на сайте брокера «Финам».

© bonds.finam.ru

В графе «Погашение» видно, что «Автодор» выплатил инвесторам 20% от номинала через полгода после размещения облигаций вместе с первым купоном (28 декабря 2023 года). Оставшиеся 80% будут погашены в конце срока (25 июня 2026 года). То есть если покупать облигации в мае 2025 года, то по окончании срока размещения вам выплатят не 1000, а 800 рублей номинала.

Коротко

Амортизация в облигациях — это постепенное погашение основного долга эмитентом до конца срока обращения бумаги.

Выплаты могут быть равномерными, по графику или ускоренными. Условия по амортизации известны заранее, ещё до начала продажи бондов — вплоть до конкретных дат и сумм платежей.

В числе плюсов амортизационных облигаций для инвестора: регулярность выплат, снижение рисков невозврата долга, частичная защита от инфляции. Ключевой минус в том, что после каждого частичного возврата возникает необходимость реинвестировать капитал.

Среди преимуществ облигаций с амортизацией для эмитента: повышение привлекательности выпуска для инвесторов, возможность более выгодного и быстрого размещения бумаг, постепенное снижение долговой нагрузки.

Таким образом, амортизация предоставляет как инвесторам, так и эмитенту более гибкие условия по выплатам.

Найти информацию об амортизации можно в карточке облигации в приложении для инвестиций, на сайте эмитента или на одном из агрегаторов информации по ценным бумагам.

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