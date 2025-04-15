Ошибки новичков в инвестициях: как начать инвестировать и не потерять деньги

Автор данной статьи занимается инвестициями с 2019 года и продолжает развивать экспертизу в этой сфере. Как большинство новичков, поначалу он совершал ошибки, которые привели к убыткам или упущенным возможностям. В этой статье он поделится опытом, чтобы помочь начинающим инвесторам избежать распространённых ошибок.

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Покупка ценных бумаг по чужим советам

Когда я начал инвестировать, то стал следовать рекомендациям блогеров, инфлюенсеров и экспертов в области финансов. Их обзоры по ценным бумагам выглядели убедительно, аргументы были чёткими, и казалось разумным следовать их советам. Я приобретал рекомендованные активы, ожидая роста их стоимости. Однако спустя время ситуация менялась: активы падали в цене, а блогеры теряли к ним интерес. У меня возникал вопрос: продавать акции с убытком — тогда я терял деньги — или продолжать держать неопределённо долгое время?

По данным ЦБ, 37% инвесторов покупают акции по советам из телеграм-каналов и соцсетей, еще 29% делают это по рекомендациям блогеров. Но вред советов из интернета заключается не только в том, что вы снимаете с себя ответственность за принятые решения.

Некоторые блогеры могут использовать свои советы в корыстных целях. Так, Банк России в прошлом году выявил манипулирование рынком со стороны блогера:

Смирнов Б.В., являясь администратором Telegram-канала Fibo Trade более чем с 13 тысячами подписчиков, опубликовал в канале заведомо ложную информацию о совершении им сделок с ценными бумагами в одном направлении (например, покупка). Это приводило к изменению цены на ряд ценных бумаг и к существенным отклонениям иных параметров торгов на рынке. Затем блогер фактически совершил сделки в противоположном направлении (например, продажа). Также ЦБ уличил Смирнова Б.В. в том, что тот размещал в канале информацию о намерении совершить операции с конкретными ценными бумагами, однако не реализовывал их.

Следовавшие советам такого блогера теряли не только из-за своей некомпетентности, но и из-за действий самого автора рекомендаций.

Понимая неэффективность и даже опасность слепого следования чужим рекомендациям, я решил изменить подход. Вместо этого я начал самостоятельно изучать финансовую отчётность компаний, оценивать перспективы отраслей и формировать собственное мнение по привлекательности тех или иных активов. Таким образом, я стал сам принимать инвестиционные решения.

Покупка популярных акций

В этом случае акцию рекомендует ни один человек, а буквально все вокруг. Приведу пример:

В 2020–2021 годах была популярна компания Virgin Galactic, которая планировала заниматься космическим туризмом. В 2021 году на её корабле полетел основатель компании Ричард Брэнсон и успешно приземлился. Тогда все пророчили компании светлое будущее и миллиарды прибыли, а её акции росли на десятки процентов в день.

Я был в числе тех, кто поверил в перспективы Virgin Galactic и купил её акции. И я даже успел продать их с небольшой прибылью. Однако тем, кто продолжил держать бумаги, повезло меньше. Со временем деньги у компании закончились, конкуренция на рынке космического туризма выросла. В результате стоимость бумаг Virgin Galactic упала на 98%, а инвесторы потеряли практически все вложения. Акции компании до сих пор торгуются на бирже, но их стоимость составляет всего 2 доллара за бумагу.

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Нет уверенности, что подобное не повторится с компаниями из сектора «зелёной энергетики», производителями электромобилей, биотехнологическими компаниями или компаниями из других популярных отраслей.

Инвесторы думают, что это прорывные компании, которые в будущем совершат революцию, как это когда-то сделали Apple или Microsoft. Они покупают акции в надежде стать одними из первых, кто вложился в будущего лидера рынка. Но 90 из 100 стартапов просто теряют деньги и со временем банкротятся или уступают долю рынка конкурентам. А их инвесторы лишаются своих вложений.

Поэтому я придерживаюсь правила не покупать акции «растущих и перспективных компаний, которые вот-вот изменят мир». И пока я не разочаровался в своём решении.

Покупка большого количества акций

Диверсификация — это распределение капитала между несколькими акциями или видами активов. Оптимально иметь в портфеле 10–15 позиций. Это снижает риски потери денег из-за проблем у одной компании. Но чрезмерное количество бумаг усложняет управление портфелем. Трудно отслеживать отчёты и новости десятков компаний, анализируя каждую из них регулярно.

Когда я был новичком, количество акций на моем счету доходило до 30 позиций. Я не успевал уделять внимание их анализу. Когда я осознал эту ошибку, то сократил число бумаг до 12. Это тоже немало, но мне удаётся управлять ими эффективно.

Покупка акций без обоснования

У каждой покупки акций в портфель должна быть инвестиционная идея. Важно понимать, почему вы покупаете те или иные бумаги. Если причина «акция мне просто понравилась» говорит о продуманном подходе. Когда цена таких акций растёт, вы спокойны и довольны своим решением. Но как только котировки начнут снижаться, это вызовет сомнения и тревогу. Чёткое понимание целей и мотивов добавления акции позволяет рационально оценить ситуацию и принять взвешенное решение — удерживать позицию или закрыть её.

Например, вы купили акции «Роснефти» потому, что это крупнейший экспортёр нефти в России, у неё растущая валютная выручка, она платит хорошие дивиденды, а также развивает перспективный проект «Восток Ойл». Если акции начинают падать, вы смотрите, какие из перечисленных причин по-прежнему актуальны, а какие нет. Если компания всё так же зарабатывает деньги, платит дивиденды и инвестирует в развитие, то продавать её акции не нужно. Наоборот, их можно докупить по более низким ценам. Если же один или несколько факторов больше неактуальны, пора задуматься о продаже бумаг.

Этот же принцип поможет заработать, когда акции растут, но идея больше неактуальна. Например, акции «Роснефти» растут на рекордных дивидендах, но компания заявляет, что приостанавливает инвестиции в новые проекты и сокращает экспорт. В этом случае вы можете продать акции на максимумах, так как инвестиционная идея себя исчерпала. Когда рынок осознает последствия вышеперечисленных событий, акции начнут снижаться, но вас это не затронет, так как вы к тому моменту зафиксируете прибыль.

Такая оценка помогает сохранять спокойствие, пережить кризисы и обвалы, фиксировать прибыль на растущем рынке. К сожалению, я нередко игнорировал этот принцип, из-за чего потерял много денег в периоды рыночных падений и коррекций.

Отсутствие стратегии

Инвестиционная стратегия — это набор правил, которые инвестор использует для выбора активов, распределения капитала и управления рисками. Бездумная покупка различных акций без чёткого соблюдения структуры портфеля и разделения на классы активов — это ошибка, которую допускают даже опытные инвесторы. Согласно опросу ЦБ, 45% инвесторов не имеют инвестиционной стратегии.

Новички допускают такую ошибку чаще остальных. Всё дело в том, что стратегия формируется со временем. Вы понимаете, какие инструменты вам подходят больше и какой риск вы готовы терпеть. Но слишком долгая выработка стратегии может привести к убыткам. Чем дольше вы будете инвестировать без неё, тем выше шанс потерять деньги.

Страх и паника

«Остерегайтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие остерегаются». Эту фразу сказал американский инвестор Уоррен Баффетт. Она означает, что лучшее время для покупки акций — кризисы и обвалы, когда всем страшно. Новички знают об этом принципе и даже ждут таких обвалов, чтобы закупиться «на дне», когда акции стоят очень дёшево. Но они не учитывают важную деталь: когда страшно всем, тогда страшно и им.

За годы своей практики в инвестициях я столкнулся с двумя рыночными потрясениями: в 2020 и 2022 годах. Первый кризис практически не затронул мои позиции благодаря быстрому восстановлению рынков и небольшому размеру портфеля на тот момент.

В 2022 году я занял выжидательную позицию и никак не реагировал на падение рынка. Но в октябре того же года, когда индекс Мосбиржи обновлял исторические минимумы, меня охватил страх, который подтолкнул к продаже всех акций. Как оказалось, именно тогда был лучший момент для покупки. Потенциальная прибыль от удержания и своевременной покупки составила бы примерно 58% за последующие 1,5 года. Я возобновил покупку лишь спустя шесть месяцев, но уже упустил значительную часть прибыли.

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Вывод здесь такой: чтобы следовать фразе Баффета, нужны огромная выдержка и дисциплина. Если у вас есть чёткая стратегия и понимание ситуации, то вам будет гораздо легче переживать подобные обвалы на рынках.

Коротко

Избегайте покупки бумаг по советам блогеров, брокеров и прочих инфлюенсеров. Принимайте инвестиционные решения самостоятельно.

Избегайте покупки «хайповых» акций.

Не добавляйте в свой портфель слишком много бумаг. Излишняя диверсификация снижает вашу эффективность анализировать отчёты компании и, как следствие, доходность портфеля.

Сформируйте стратегию и старайтесь чётко следовать ей.

Не поддавайтесь страху и панике на рынках, действуйте всегда с холодной головой.

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