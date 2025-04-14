Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 14 по 18 апреля

Курс доллара последний месяц держится вблизи 84–85 рублей. Евро не поднимался выше 100 рублей с 12 февраля. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 14 по 18 апреля.

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Поведение рубля

В конце прошлой недели (7–11 апреля) доллар на рынке «Форекс» несколько ослаб. Валюта торговалась вблизи 83 рублей по сравнению с 86 рублями в понедельник. Курс закрытия в пятницу составил 83,2 рубля. Сегодня доллар открылся на отметке 84 рубля. Позиции рубля на середину апреля примерно на 20% крепче, чем в начале года.

Евро завершил неделю на уровне 94,6 рубля. В понедельник утром курс составил 93,9 рубля. Юань в пятницу закрылся на отметке 11,4 рубля. На открытии торгов валюта стоила также 11,4 рубля.

К 13:50 мск курс доллара составил 82,6 рубля. Евро торговался по 94 рубля. Юань стоил 11,3 рубля.

Причины

Поддержку рублю на неделе 7–11 апреля оказало резкое снижение индекса доллара DXY, отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Индикатор за неделю упал на 3,5%, опустившись ниже 100 пунктов впервые с апреля 2022 года. Такая просадка была вызвана нестабильностью на мировых финансовых рынках на фоне тарифной войны между США и другими странами.

Позитивно на курс рубля в апреле влияет увеличение объёмов продажи валюты Минфином с целью восполнения недостачи нефтегазовых доходов бюджета России, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В период с 7 апреля по 12 мая 2025 года объёмы нетто продажи валюты (юани) увеличены до 10,46 миллиарда рублей в день — в 1,8 раза больше, чем месяцем ранее. Данный фактор повысит объёмы предложения валюты на рынке, что означает более крепкий курс рубля, отметил эксперт.

Курс рубля усиливает отсутствие нормальной биржевой торговли валютой в России, продолжил Потавин. Российский валютный рынок сейчас сегментирован: спрос на валюту для импорта преимущественно сосредоточен во внешнем контуре, а предложение валюты от экспортёров поступает на внутренний рынок в рамках указа президента. В результате на внутреннем рынке создаётся профицит юаней, что усиливает курс рубля, пояснил аналитик.

Негативным фактором выступает продолжающееся падение цен на нефть. Стоимость июньского контракта Brent на Лондонской бирже 8 апреля опускалась до 62,8 доллара за баррель. В пятницу котировки закрылись на отметке 64,8 доллара за баррель. Изменение цен на нефть влияет на валютный рынок с лагом в 1–2 месяца. Поэтому этот фактор может отразиться на курсе ближе к началу лета, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар на неделе 14–18 апреля будет находиться в области 82–86 рублей. Евро может опуститься к отметке 92 рублей. Юань будет в районе 11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет в диапазоне 83–86 рублей.

Евро будет торговаться в области 92–97 рублей.

Юань составит 11,4–11,7 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар способен уйти в район 82 рублей.

Евро может опуститься к 92 рублям.

Юань может снизиться до 11,2 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар останется в диапазоне 82–86 рублей.

Юань будет в коридоре 11,1–11,6 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Курс доллара способен уйти выше 86 рублей и продолжить двигаться в направлении 90 рублей.

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