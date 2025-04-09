Биткоин упал на 11%: почему и когда ждать коррекции

За последнюю неделю курс биткоина просел на 11% — с 87 до 77 тысяч долларов. Криптовалюта опускалась до минимума — 74,5 тысячи долларов — впервые с начала ноября 2024 года. Мы спросили экспертов, что привело к падению биткоина, до каких уровней может произойти снижение и когда ждать коррекцию.

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Поведение биткоина

Курс биткоина на бирже Binance вечером 2 апреля торговался вблизи уровня 87,3 тысячи долларов. Это стало локальным пиком для криптовалюты — она находилась в этом районе впервые с 28 марта. В период с 3 по 6 апреля биткоин торговался в диапазоне 81,5–84,5 тысячи долларов.

Вечером 6 апреля курс биткоина перешёл к резкому снижению. К концу дня валюта уже стоила 78,8 тысячи долларов. В понедельник, 7 апреля, стоимость криптовалюты продолжила падать. В моменте курс опускался до 74,5 тысячи долларов — впервые с начала ноября 2024 года.

8 апреля криптовалюта отыгрывала падение. В течение дня цена поднималась до 80,5 тысячи долларов. Но зафиксироваться выше уровня 80 тысяч долларов биткоину не удалось. Утром 9 апреля курс опускался до 75 тысяч долларов. К 17:30 биткоин стоил 77,7 тысячи долларов.

© binance.com

Другие криптовалюты последовали за биткоином. С прошлой среды:

Ethereum потерял около 20,3%

XRP — 15,1%

BNB — 8%

Solana — 16,4%

Tron — 3,9%

Причины

В основе падения криптовалютного рынка лежит обострение геополитической и экономической нестабильности, пояснил «Рамблеру» старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. 2 апреля администрация Дональда Трампа объявила о новых ввозных пошлинах на импортные товары. Это вызвало опасения по поводу скорого замедления мировой экономики. В условиях высокой неопределённости инвесторы начали в панике распродавать криптовалюту и искать более безопасные инструменты, такие как наличные, золото и облигации, перечислил Зуборев.

На фоне последних новостей сработал такой феномен, как risk-off, считает руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин. Участники рынка, в том числе крупные институциональные инвесторы, начали переводить свои сбережения в более надёжные активы из-за опасения начала глобальной рецессии, пояснил эксперт.

Тарифы США создали неопределённость в отношении мировой экономики в целом. Это заставило инвесторов более осторожно относиться к инвестиционному риску. Участники рынка в текущей ситуации стараются «припрятать» деньги. Евгений Бабошкин Руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС

Прогнозы

С одной стороны, в ближайшие недели инвесторы не ожидают позитивных триггеров для криптовалютного рынка. С другой — существует мнение, что текущая коррекция не представляет масштабной угрозы для стабильности крипторынка, рассуждает Зуборев. Он назвал следующие возможные цели для курса биткоина на ближайший месяц:

60–65 тысяч долларов , если «тарифная война» продолжится и негатив на рынке усилится;

, если «тарифная война» продолжится и негатив на рынке усилится; 90 тысяч долларов, если геополитическая обстановка стабилизируется, а фондовые рынки перестанут падать.

С тем, что курс биткоина в ближайшее время может опуститься ниже психологической отметки в 70 тысяч долларов, согласен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Инвесторам стоит быть готовыми к повышенной волатильности, предупредил эксперт.

О потенциальной просадке биткоина до 70 тысяч долларов в своём прогнозе также говорит директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Он считает, что после ослабления курса до этого уровня инвесторы начнут переходить в длинные позиции.

Первым сигналом к стабилизации курса биткоина и ослаблению эффекта от «торговых войн» может стать закрытие криптовалюты выше 81,4 тысячи долларов, уточнил Антонов.

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