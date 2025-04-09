Нужно ли становиться квалифицированным инвестором

По данным Московской биржи, число частных инвесторов в России превышает 35 миллионов. Из них лишь 879 тысяч человек являются квалифицированными инвесторами, что составляет 2,5% от общего числа. Разбираемся, насколько сложно сегодня стать квалифицированным инвестором и в чём преимущества этого статуса.

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Как стать «квалом» сегодня

Статус квалифицированного инвестора даёт доступ ко всем биржевым инструментам без ограничений. Чтобы его получить, нужно выполнить один из следующих критериев:

иметь на банковских и брокерских счетах не менее 12 миллионов рублей;

работать в организации, имеющей статус квалифицированного инвестора, не менее двух лет;

иметь образование в вузе, который имеет особую аккредитацию Банка России;

иметь торговый оборот не менее 6 миллионов рублей за последний год.

Как изменятся критерии в будущем

Долгое время ЦБ и профучастники рынка обсуждали необходимость реформировать процесс получения статуса квалифицированного инвестора. В конце 2024 года Госдума приняла закон, который определил новый порядок получения «квала». В законе расширили и доработали список критериев и добавили новый — годовой доход.

Принят закон об изменении системы квалификации инвесторов

В марте 2025 года Банк России опубликовал проект указа, в котором уточнил новые критерии. Указ вступит в силу 23 мая 2025 года. По новым правилам, для получения статуса «квала» нужно будет:

получить высшее образование (за исключением бакалавриата) или учёную степень по программам «Финансы и кредит» или «Финансы»;

иметь средний годовой доход в размере не менее 20 миллионов рублей за последние два года;

иметь квалификацию в сфере финансовых рынков;

Согласно новым поправкам, можно будет комбинировать критерии. Например:

Требования к размеру дохода могут снизить с 20 до 6 миллионов рублей, а имущественный ценз — с 12 до 6 миллионов рублей в двух случаях. Если у инвестора есть образование по программам из первого пункта, а также программам «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика» или «Экономика». Или если инвестор пройдёт усложнённое тестирование.

Необходимый торговый оборот может быть снижен с 6 до 4 миллионов рублей при наличии образования или прохождении усложнённого тестирования.

Старые критерии сохраняются, но имущественный ценз с 1 января 2026 года вырастет до 24 миллионов рублей, а необходимый стаж работы будет изменяться в зависимости от соблюдения других условий.

Какие преимущества даёт статус

Главное преимущество квалифицированных инвесторов заключается в том, что им доступны все инструменты, которые есть на российских и иностранных биржах. В таблице представлено, какие инструменты доступны неквалифицированным инвесторам, в том числе после прохождения тестирования брокера.

© «Рамблер»

Помимо этого, квалифицированным инвесторам доступны сделки со всеми выпусками цифровых финансовых активов (ЦФА). Также таким инвесторам автоматически присваивается повышенный уровень риска. Он даёт больше возможностей при торговле с кредитным плечом.

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Риски статуса

Преимущества статуса квалифицированного инвестора являются также и его рисками. Банк России ограничил доступ неопытным инвесторам к определённым инструментам, так как они несут в себе огромные риски и могут привести к большим убыткам, если использовать их без знаний и опыта.

Квалифицированный инвестор в полной мере несёт риски, присущие инвестициям в высокорискованные инструменты — от рыночных до политических и санкционных. Нередко наиболее эффективной защитой даже для “квала” является отказ на какое-то время от инвестирования в высокорискованные инструменты и хранение в этот период денежных средств на депозите, чтобы не нести убытки. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Нужно ли получать статус «квала»

По данным Банка России, в конце 2024 года, когда имущественный ценз ещё составлял 6 миллионов рублей, 16% клиентов с размером счёта свыше этого порога не имели статуса квалифицированного инвестора. То есть они обходились без сложных и рискованных инструментов.

По мнению Натальи Мильчаковой, не каждому неквалифицированному инвестору обязательно нужно получать статус «квала».

Если вы “неквал” и собираетесь инвестировать только в те ценные бумаги, которые доступны всем группам инвесторов — вроде “голубых фишек”, — то никакой квалифицированный статус вам не нужен. На наш взгляд, получение статуса “квала” необходимо только людям, которые профессионально торгуют каждый день и предпочитают не ограничиваться каким-то одним типом финансовых инструментов. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Коротко

Статус квалифицированного инвестора даёт доступ ко всем биржевым инструментам без ограничений, что является его главным преимуществом.

В 2025–2026 годах критерии для получения статуса «квала» изменятся.

Квалифицированный инвестор в полной мере несёт риски, присущие инвестициям в высокорискованные инструменты.

Получение статуса «квала» необходимо только тем, кто торгует каждый день и предпочитает использовать финансовые инструменты с разным уровнем риска.

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