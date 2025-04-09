Нужно ли становиться квалифицированным инвестором
По данным Московской биржи, число частных инвесторов в России превышает 35 миллионов. Из них лишь 879 тысяч человек являются квалифицированными инвесторами, что составляет 2,5% от общего числа. Разбираемся, насколько сложно сегодня стать квалифицированным инвестором и в чём преимущества этого статуса.
Как стать «квалом» сегодня
Статус квалифицированного инвестора даёт доступ ко всем биржевым инструментам без ограничений. Чтобы его получить, нужно выполнить один из следующих критериев:
- иметь на банковских и брокерских счетах не менее 12 миллионов рублей;
- работать в организации, имеющей статус квалифицированного инвестора, не менее двух лет;
- иметь образование в вузе, который имеет особую аккредитацию Банка России;
- иметь торговый оборот не менее 6 миллионов рублей за последний год.
Как изменятся критерии в будущем
Долгое время ЦБ и профучастники рынка обсуждали необходимость реформировать процесс получения статуса квалифицированного инвестора. В конце 2024 года Госдума приняла закон, который определил новый порядок получения «квала». В законе расширили и доработали список критериев и добавили новый — годовой доход.
Принят закон об изменении системы квалификации инвесторов
В марте 2025 года Банк России опубликовал проект указа, в котором уточнил новые критерии. Указ вступит в силу 23 мая 2025 года. По новым правилам, для получения статуса «квала» нужно будет:
- получить высшее образование (за исключением бакалавриата) или учёную степень по программам «Финансы и кредит» или «Финансы»;
- иметь средний годовой доход в размере не менее 20 миллионов рублей за последние два года;
- иметь квалификацию в сфере финансовых рынков;
Согласно новым поправкам, можно будет комбинировать критерии. Например:
- Требования к размеру дохода могут снизить с 20 до 6 миллионов рублей, а имущественный ценз — с 12 до 6 миллионов рублей в двух случаях. Если у инвестора есть образование по программам из первого пункта, а также программам «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика» или «Экономика». Или если инвестор пройдёт усложнённое тестирование.
- Необходимый торговый оборот может быть снижен с 6 до 4 миллионов рублей при наличии образования или прохождении усложнённого тестирования.
Старые критерии сохраняются, но имущественный ценз с 1 января 2026 года вырастет до 24 миллионов рублей, а необходимый стаж работы будет изменяться в зависимости от соблюдения других условий.
Какие преимущества даёт статус
Главное преимущество квалифицированных инвесторов заключается в том, что им доступны все инструменты, которые есть на российских и иностранных биржах. В таблице представлено, какие инструменты доступны неквалифицированным инвесторам, в том числе после прохождения тестирования брокера.
Помимо этого, квалифицированным инвесторам доступны сделки со всеми выпусками цифровых финансовых активов (ЦФА). Также таким инвесторам автоматически присваивается повышенный уровень риска. Он даёт больше возможностей при торговле с кредитным плечом.
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Риски статуса
Преимущества статуса квалифицированного инвестора являются также и его рисками. Банк России ограничил доступ неопытным инвесторам к определённым инструментам, так как они несут в себе огромные риски и могут привести к большим убыткам, если использовать их без знаний и опыта.
Квалифицированный инвестор в полной мере несёт риски, присущие инвестициям в высокорискованные инструменты — от рыночных до политических и санкционных. Нередко наиболее эффективной защитой даже для “квала” является отказ на какое-то время от инвестирования в высокорискованные инструменты и хранение в этот период денежных средств на депозите, чтобы не нести убытки.
Нужно ли получать статус «квала»
По данным Банка России, в конце 2024 года, когда имущественный ценз ещё составлял 6 миллионов рублей, 16% клиентов с размером счёта свыше этого порога не имели статуса квалифицированного инвестора. То есть они обходились без сложных и рискованных инструментов.
По мнению Натальи Мильчаковой, не каждому неквалифицированному инвестору обязательно нужно получать статус «квала».
Если вы “неквал” и собираетесь инвестировать только в те ценные бумаги, которые доступны всем группам инвесторов — вроде “голубых фишек”, — то никакой квалифицированный статус вам не нужен. На наш взгляд, получение статуса “квала” необходимо только людям, которые профессионально торгуют каждый день и предпочитают не ограничиваться каким-то одним типом финансовых инструментов.
Коротко
Статус квалифицированного инвестора даёт доступ ко всем биржевым инструментам без ограничений, что является его главным преимуществом.
В 2025–2026 годах критерии для получения статуса «квала» изменятся.
Квалифицированный инвестор в полной мере несёт риски, присущие инвестициям в высокорискованные инструменты.
Получение статуса «квала» необходимо только тем, кто торгует каждый день и предпочитает использовать финансовые инструменты с разным уровнем риска.