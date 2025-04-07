Почему падает российский рынок

Индекс Московской биржи упал ниже отметки 2700 пунктов и в моменте достиг 2646,7 пункта. Российский рынок снижается 14 сессий подряд и уже потерял около 21% от февральских максимумов (3371,06 пункта). Индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже 106 пунктов впервые с 20 февраля и составил в моменте 105,6 пункта. Опрошенные «Рамблером» эксперты среди причин падения российского рынка назвали снижение цен на нефть и повышение ввозных пошлин США.

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Причины

Падение в первую очередь обусловлено снижением цен на нефть, говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Цены на нефть марки Brent достигали сегодня $62 за баррель — минимум с 2021 года. Этот фактор в совокупности с крепким рублём создаёт давление на котировки сырьевых компаний, доля которых в индексе Мосбиржи велика. В результате они тянут за собой и весь рынок. Иван Ефанов Аналитик «Цифра брокер»

Помимо влияния цен на нефть, к падению рынка привели ещё несколько факторов, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Среди причин он называет:

Тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом на импортные товары. Они повлияли на все мировые рынки акций, сырья и курс доллара по отношению к мировым валютам.

Затягивание урегулирования геополитического конфликта (между Россией и Украиной).

Неготовность Банка России снижать ключевую ставку из-за всё ещё высокой инфляции.

Принудительное закрытие маржинальных длинных позиций, что также усугубило ситуацию.

Прогнозы

Мнения аналитиков по поводу дальнейшего движения рынка разделились. В БКС считают, что в данный момент рынок уже достиг дна и в ближайшие дни можно ожидать «отскока».

Технически рынок крайне перепродан, точно определить ценовое дно рынка проблематично на фоне взрывной волатильности, но по времени момент высокого отскока, кажется, очень-очень близко. Михаил Зельцер Аналитик «БКС Мир инвестиций»

Эксперты БКС также считают, что сейчас хорошая возможность покупать ценные бумаги на долгий срок.

Похожего мнения придерживается и Иван Ефанов. Он считает, что отскок возможен, если рубль начнёт снижаться по отношению к доллару. Это компенсирует убытки экспортёров от падения нефтяных цен, что приведёт к положительной реакции рынка.

Аналитики Freedom Finance Global, напротив, уверены, что коррекция продолжится.

Новостной фон сейчас прогнозировать очень сложно, поэтому, скорее всего, российский фондовый рынок останется под давлением до тех пор, пока падают мировые цены на нефть и металлы. Индекс Московской биржи может ещё опуститься до важного уровня поддержки в районе 2500 пунктов. От него уже может последовать техническая коррекция. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

По словам Чернова, геополитика может стать основным драйвером движения российского фондового рынка на текущей неделе, так как российско-американские переговоры продолжаются. Любые спекуляции на эту тему, даже негативные, в форме угроз об усилении санкционного давления, могут повысить волатильность рынка.

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