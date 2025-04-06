Как научиться инвестировать: подборка бесплатных курсов
Если вы хотите научиться инвестировать, но у вас нет денег, чтобы покупать дорогостоящие курсы, — это не повод расстраиваться. Существует множество бесплатных обучающих материалов от крупнейших брокерских компаний, бирж и даже от Банка России. Рассмотрим несколько примеров, на которые стоит обратить внимание новичкам.
Курсы от СберИнвестиций
На разных своих площадках Сбербанк предлагает множество курсов по инвестициям — как для новичков, так и для опытных инвесторов. На официальном сайте можно пройти пять программ для начинающих и три — для продвинутых.
Курсы состоят из нескольких письменных уроков с тестированием в конце каждого. Новичкам обещают понятные уроки без сложных терминов и постепенное погружение в материал.
Но это ещё не всё: раздел «Обучение» также есть в приложении СберИнвестиции. Там собрано более 20 курсов для слушателей разного уровня подготовки. Формат тот же: короткие текстовые уроки и тесты для самопроверки. Помимо курсов, в приложении доступны видео, статьи, подкасты и словарь инвестора.
Количество курсов: 25.
Формат курсов: текстовые уроки с тестированием в конце.
Доступ к курсам: на сайте — без регистрации, в приложении — после регистрации.
Сертификаты: нет.
Школа Московской биржи
Школа Московской биржи — это образовательная платформа от крупнейшей в России торговой площадки. На ней доступно множество курсов от самых простых — вроде «Основ инвестиций» — до сложных, например «Спекулятивных фьючерсных стратегий».
На портале есть как бесплатные, так и платные программы — их можно отфильтровать в меню слева. Обучение построено на видеоуроках с тестами для самопроверки в конце.
В курсах даётся как теоретическая часть, так и практическая. Среди них есть и небольшие программы на час, и глубокие — с десятками занятий, вспомогательных материалов и проверочных работ.
На платных курсах можно обучаться онлайн: спикеры проводят видеотрансляции в прямом эфире. Пройдя финальное тестирование, по итогам каждого курса можно получить сертификат.
Количество курсов: 32 бесплатных и 27 платных.
Формат курсов: видеоуроки с тестированием в конце.
Доступ к курсам: после регистрации.
Сертификаты: да.
Финансовый навигатор от Банка России
Финансовый навигатор — проект Банка России. Это небольшой курс из 6 вебинаров продолжительностью 60 минут. Они проводятся регулярно, расписание доступно на сайте, записываться на них нужно заранее.
Вебинары затрагивают разные аспекты инвестирования: от постановки финансовых целей до выбора брокера и открытия брокерского счёта. Их можно смотреть в группе или индивидуально и необязательно по порядку.
В рамках вебинаров можно общаться и задавать вопросы. Лекторы объясняют каждую тему простым языком на знакомых примерах.
После каждой лекции участникам при выполнении определённых условий выдается сертификат. Чтобы его получить, необходимо присутствовать на занятии и уделить изучению материала не менее 45 минут, участвовать в интерактивах, не переключаться на другие вкладки и программы, не отключать звук.
Количество курсов: 1.
Формат курса: онлайн-лекции.
Доступ к курсу: после регистрации и записи.
Сертификаты: да.
Академия инвестиций от Т-Инвестиций
Т-Инвестиции предлагают собственную обучающую платформу для инвесторов. На ней доступно более 40 курсов с пометками «Начинающим» или «Продвинутым». Есть курсы с текстовыми уроками, а есть с видео. Все уроки структурированы и проиллюстрированы примерами, что позволяет быстрее усваивать материал. В конце каждого курса вас ждёт тестирование для самопроверки.
Количество курсов: 41.
Формат курсов: текстовые или видеоуроки с тестированием в конце.
Доступ к курсам: без регистрации.
Сертификаты: нет.
Курсы от Альфа-Банка
На сайте Альфа-Банка два курса. Первый состоит из 9 уроков для начинающих инвесторов, второй — из 8 уроков для подготовки к тестированию ЦБ, которое нужно пройти, чтобы торговать сложными инструментами. Уроки представлены в виде обучающих статей, которые постепенно погружают в материал. В отличие от других курсов, на этой платформе тестирования в конце нет.
Количество курсов: 2.
Формат курсов: текстовые уроки.
Доступ к курсам: без регистрации.
Сертификаты: нет.
Курсы от БКС
БКС предлагает более 20 курсов для инвесторов с разным уровнем опыта. Все они сделаны в текстовом формате с тестированием в конце. На каждый курс уйдёт от 15 минут до часа, полученные знания можно применять сразу же на практике в личном кабинете. Чтобы получить доступ к обучению, сперва нужно зарегистрироваться и открыть брокерский счёт. Учиться можно как в веб-версии, так и в мобильном приложении.
Количество курсов: 23.
Формат курсов: текстовые уроки с тестированием в конце.
Доступ к курсам: после регистрации и открытия брокерского счёта.
Сертификаты: нет.
Курсы от Газпромбанк Инвестиций
На портале Газпромбанк Инвестиции доступны шесть обучающих курсов для опытных и начинающих инвесторов. Это уроки в текстовом формате, в конце каждого из которых ученик должен пройти тест.
Курсы затрагивают основные инвестиционные инструменты и подробно объясняют, как ими пользоваться. Каждый курс рассказывает про один инструмент.
Главная особенность платформы — бесплатный доступ к телеграм-чатам, где можно обсудить программу курса с другими слушателями и задать вопросы экспертам.
Количество курсов: 6.
Формат курсов: текстовые уроки с тестированием в конце и поддержкой в чате.
Доступ к курсам: без регистрации.
Сертификаты: нет.
Это лишь небольшая часть образовательных материалов, которые можно найти в интернете. Помимо брокеров и бирж, курсы создают также онлайн-школы, инвестиционные компании и даже крупнейшие университеты. Обучиться инвестициям с нуля сегодня можно полностью бесплатно, не выходя из дома.