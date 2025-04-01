Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 1 по 7 апреля

Курс доллара держится около отметки 85 рублей последние две недели. Евро не поднимался выше 100 рублей с 12 марта. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля в ближайшую неделю.

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Поведение рубля

Доллар на рынке «Форекс» завершил последний торговый день марта на отметке 83 рубля. В понедельник курс находился в диапазоне 82,9–86,5 рубля. Доллар держится около этих значений последние две недели.

Евро 31 марта закрылся на уровне 89,8 рубля. Курс юаня составил 11,4 рубля. Валюты торгуются на минимумах с июня 2024 года.

На открытии торгов 1 апреля курс доллара составил 83,9 рубля. Евро стоил 89,8 рубля, юань — 11,4 рубля.

Причины

Поддержку рублю на прошлой неделе (24–28 марта) оказывал налоговый период, пик которого пришёлся на пятницу. Экспортёры наращивали продажи иностранной валюты, что привело к укреплению рубля, пояснили опрошенные «Рамблером» эксперты.

Одним из главных факторов крепкого рубля продолжает оставаться позитивный новостной фон. В ожидании урегулирования российско-украинского конфликта иностранные инвесторы понесли спекулятивный капитал на рынок России с целью заработать на высокой реальной ставке.

Высокая ключевая ставка ЦБ также помогает рублю удерживать сильные позиции по отношению к мировым валютам. На мартовском заседании регулятор решил оставить «ключ» на уровне 21% годовых. Ставка находится на этой отметке с конца октября 2024 года. Следующее заседание Банка России назначено на 25 апреля.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар в период с 1 по 7 апреля будет торговаться вблизи 86 рублей. Курс евро составит 93–95 рублей. Юань будет находиться в районе 11,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Курс доллара будет в диапазоне 83–86 рублей.

Курс евро составит 90–93 рубля.

Юань может торговаться в районе 11,5–11,9 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Курс доллара способен вернуться к отметкам выше 87 рублей.

Евро может преодолеть отметку 95 рублей.

Юань может подняться в район 12 рублей.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Доллар может находиться в области 85,6–87,4 рубля.

Юань будет стоить 11,68–11,94 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара будет находиться в диапазоне 82–86 рублей.

Курс юаня составит 11,2–11,8 рубля.

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