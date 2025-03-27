Как подарить ценные бумаги другому человеку

Если не знаете, что подарить человеку, у которого всё есть, а дарить деньги не хотите, можно поступить оригинально: подарить акции хорошей компании. Рассказываем, какими способами можно это сделать.

Оформить договор дарения

Универсальным, но самым сложным способом является оформление договора дарения. С его помощью можно дарить ценные бумаги, которые находятся на счетах у любых брокеров.

Например, если у вас открыт счёт в «СберИнвестициях», а у получателя — в «Т-Инвестициях», договор дарения будет единственным вариантом передать ценные бумаги. Но сделать сюрприз в этом случае не получится. И дарителю, и получателю придётся принимать активное участие в процессе.

Чтобы подарить акции этим способом, нужно выполнить несколько шагов.

Шаг 1. Оформите договор дарения в письменной форме. Заверять у нотариуса документ не нужно. Шаблон можно запросить у брокера или у депозитария. Есть депозитарии, которые принимают и стандартные формы договора, — можно скачать в интернете.

Шаг 2. Переведите ценные бумаги с торгового счёта депозитария на основной. Для этого обратитесь в техническую поддержку брокера или в офис брокерского обслуживания. Например, клиенты «СберИнвестиций» должны подать поручение по телефону 8 800 555-55-71.

Шаг 3. Подайте поручение в депозитарий на перевод ценных бумаг. Узнайте у брокера, где находятся ваши ценные бумаги. Обратитесь в этот депозитарий с поручением на перевод и приложите к нему договор дарения. Если он оформлен верно, депозитарий сразу его зарегистрирует.

Шаг 4. Попросите получателя подарка подать поручение на приём ценных бумаг в своём депозитарии. Если он клиент депозитария Сбербанка, это можно сделать прямо в web-версии Сбербанк Онлайн или лично в офисе. К поручению нужно будет приложить договор дарения.

© online.sberbank.ru

Если всё сделано верно, депозитарии исполнят поручения и переведут подаренные акции на счёт получателя в течение трёх рабочих дней. Если за этот срок бумаги не переведут, то можно подождать 30 дней (срок действия поручений) или обратиться в депозитарий за уточнением статуса заявки.

Стоимость такого способа будет зависеть от тарифов депозитариев, в которых открыты счета дарителя и получателя, а также от количества наименований ценных бумаг. Например, в Сбербанке за поручение на перевод ценных бумаг другому человеку клиент должен заплатить 800 рублей + комиссию Национального расчётного депозитария в размере 80 рублей за каждое наименование. Подача поручения на приём ценных бумаг в Сбере для получателя бесплатная. Но у других брокеров может быть по-другому, например БКС требует оплатить 177 рублей за каждое поручение даже при приёме ценных бумаг.

С подарка требуется уплатить налоги. В 2025 году подарки в России облагаются налогом по ставке 13 или 15%, если годовой доход более 5 миллионов рублей. Не платить налог могут только близкие родственники.

Для уплаты налога получателю нужно до 30 апреля следующего года подать декларацию 3-НДФЛ и до 15 июля того же года перечислить деньги в налоговую. Сумма будет рассчитываться, исходя из оценки акций на момент получения. Если вам подарили акции стоимостью 100 тысяч рублей на момент получения, то налог составит от 13 до 15 тысяч рублей.

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Оформить подарочный сертификат

Подарить сертификат на акции выглядит проще, чем оформлять дарственную. На сегодняшний день такую возможность предоставляет только один брокер — банк «Финам».

Для оформления сертификата выберите ценную бумагу и сумму на сайте компании, оплатите онлайн, подождите 2 рабочих дня. Затем приходите в офис брокера с паспортом для получения.

После вручения подарка получатель должен обратиться с этим сертификатом так же в офис брокера с паспортом и попросить представителя компании активировать его. Это можно будет сделать в течение 90 дней с момента оформления сертификата. Акции будут зачислены на брокерский счёт в «Финаме». Если счёта нет, его откроют прямо в офисе.

Плюсы этого способа:

Эффект неожиданности для получателя.

Удобство оформления по сравнению с договором дарения.

Не нужно платить налог на подарок.

Но минусы у такого варианта тоже есть:

Ограниченная сумма для подарка. Минимальная стоимость акций для оформления сертификата — 3 тысячи рублей, максимальная — 300 тысяч. Но можно оформить несколько сертификатов.

Минимальная стоимость акций для оформления сертификата — 3 тысячи рублей, максимальная — 300 тысяч. Но можно оформить несколько сертификатов. Небольшое количество офисов. Получить и активировать сертификат можно лишь в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

Получить и активировать сертификат можно лишь в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске. Необходимость открыть счёт. Если вы пользуетесь услугами другого брокера, оформить подарочный сертификат без открытия счёта в «Финаме» не получится.

Подарить акции онлайн

Брокер «Т-Инвестиции» даёт возможность подарить акции другому человеку полностью онлайн.

Для это дарителю нужно оформить карту Т-Банка и открыть счёт в «Т-Инвестициях». Далее ему нужно открыть приложение, выбрать нужную акцию и нажать на иконку подарка рядом с кнопкой «Купить».

© «Приложение Т-Инвестиции»

После чего нужно будет выбрать количество бумаг, указать номер телефона получателя и написать пожелание.

© «Приложение Т-Инвестиции»

Когда всё будет сделано, выберите счёт, на котором будут заморожены деньги, и отправьте подарок. Важно отметить, что уже купленные акции подарить не получится. Брокер сделает новую покупку на замороженные деньги.

Подарок придёт получателю на номер телефона в виде СМС. Для получения нужно скачать приложение «Т-Инвестиции» и открыть брокерский счёт. Если счёт открыт, то получатель просто переходит в приложение и получает подарок.

Когда он нажмёт кнопку «Принять», брокер спишет деньги со счёта дарителя и купит на них указанное количество ценных бумаг. Если стоимость акций к этому моменту вырастет и денег не хватит, то получателю просто придёт на счёт денежная сумма. На получение подарка даётся 20 дней, после чего деньги на счету дарителя размораживаются и подарок исчезает.

Преимущества такого способа:

Удобство (вообще не нужно выходить из дома).

Эффект неожиданности.

Не нужно платить налоги.

Недостатки этого способа:

Ограничения по выбору ценных бумаг. Дарить можно только российские акции, не требующие прохождения теста для неквалифицированных инвесторов, а также паи биржевых фондов в рублях.

Дарить можно только российские акции, не требующие прохождения теста для неквалифицированных инвесторов, а также паи биржевых фондов в рублях. Ограничения по сумме. Максимальная сумма одного подарка — 150 тысяч рублей. Но количество подарков не ограничено.

Максимальная сумма одного подарка — 150 тысяч рублей. Но количество подарков не ограничено. Необходимость открывать счёт в «Т-Инвестициях». Как и в случае с «Финамом», воспользоваться счётом у другого брокера в этом случае не получится.

Коротко

Подарить акции можно тремя способами: оформить дарственную, подарить сертификат, сделать онлайн-подарок.

Договор дарения — самый универсальный, но самый сложный способ.

Оформить сертификат или подарить онлайн предлагают только некоторые брокеры на рынке, поэтому выбор очень ограничен.

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