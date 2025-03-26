Куда в 2025 году вложить 500 тысяч рублей

В любое время, а особенно в период кризиса, важно выбирать надёжные инструменты для инвестирования, которые помогут сохранить и приумножить сбережения. Мы разобрали с экспертами, куда можно инвестировать, если удалось заработать или накопить довольно крупную сумму, например 500 тысяч рублей.

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Как выбрать стратегию инвестирования в 2025 году

Прежде чем инвестировать, следует ответить на следующие вопросы:

Какой цели вы хотите достичь? Это может быть защита сбережений от инфляции, накопление денег для крупной покупки или получение пассивного дохода. Для каждой цели подходят свои инструменты с разной степенью риска и потенциальной доходностью. Какую сумму вы готовы вложить? Начать инвестировать можно с любой суммы. Но если вы хотите превратить инвестирование в источник регулярного дохода, понадобятся дополнительные вложения. Определите, сколько вы можете вкладывать в финансовые инструменты без ущерба для бюджета. Когда вам понадобятся деньги? Готовы ли вы вложить свои сбережения на долгий срок или вы планируете воспользоваться ими через год или два?

Люди думают, что можно вложить 500 тысяч рублей и благодаря каким-то магическим инвестициям утроить их, учетверить, сделать из этого 5 миллионов рублей и так далее. К сожалению, само по себе это не произойдёт. Без дополнительных вложений. Владимир Верещак финансовый советник, квалифицированный инвестор

На выбор стратегии инвестирования влияют и внешние факторы. Геополитические события последних лет и уход значительной части иностранного капитала сделали рынок более волатильным и чувствительным к любым новостям, отмечает Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group.

Какие инструменты наиболее актуальны в 2025 году

В текущих условиях наибольшую актуальность имеют три вида активов:

банковский вклад;

золото;

облигации.

В 2024 году вклады по доходности обогнали все инвестиционные инструменты, от акций до недвижимости. Судя по риторике Банка России, в 2025 году будет сохраняться высокая ставка, а значит, банковский депозит будет простым, понятным и эффективным инструментом для сохранения и приумножения сбережений. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Золото с 30%-ным ростом доходности опережает депозиты, отмечает Файнман. Он объясняет опережение тем, что золото является контртрендовым инструментом. По мнению эксперта, драгметалл ещё не исчерпал свой потенциал роста и к концу года стоимость тройской унции может подняться выше 3,3 тысячи долларов. Из-за геополитических событий актив будет оставаться «тихой гаванью» для инвесторов.

Файнман также сравнил облигации с депозитом. Среди сильных сторон долговых бумаг — возможность зафиксировать двузначную доходность не на год, а на два или даже три года (до погашения текущих выпусков). Эксперт считает главным при выборе облигаций — правильно подобрать эмитента, чтобы не получить дефолтный выпуск через 1–1,5 года. Из-за высокой ключевой ставки многие предприятия работают в условиях повышенного риска дефолта в 2025–2026 годах, указывает эксперт. Например, Росгеология объявила дефолт месяц назад.

О привлекательности таких инструментов, как депозиты и облигации, говорит и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, при ключевой ставке в 21% российский рынок облигаций показывает впечатляющую доходность к погашению:

Федеральные облигации (ОФЗ) — доходность 17–21% годовых. Региональные облигации (Москва, Санкт-Петербург) — доходность 19–23% годовых. Субфедеральные облигации (Иркутск, Краснодар) — доходность 21–25% годовых. Корпоративные облигации — доходность 21–27% годовых.

Ещё один интересный инструмент для вложений в краткосрочной перспективе — инструменты с плавающей ставкой, говорит руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. К ним в первую очередь относятся флоатеры — облигации, ставка по которым привязана к ключевой. Примеры флоатеров: СИБУР 001Р-02, Промсвязьбанк 003P-09, Совкомбанк БО-П05, Селектел 001P-05R.

Макаров отмечает, что в среднесрочной перспективе привлекательными для инвесторов могут стать купонные облигации или акции дивидендных компаний, так как они могут позитивно отреагировать на снижение ставки ЦБ в будущем.

В долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, в фокусе остаются акции компаний, относящихся к категории компаний роста. В текущих реалиях это в основном компании, которые сосредоточены в секторах IT и e-commerce.

Эти активы на длинном промежутке времени обычно показывают лучший результат и обгоняют широкий рынок. Это бумаги, как правило, небольших компаний, которые основную прибыль направляют на развитие бизнеса, а не на выплату дивидендов. Андрей Макаров руководитель отдела продаж УК «Первая»

Тараповский выделяет акции крупных компаний, так называемые голубые фишки. Их средняя дивидендная доходность составляет около 8–10%. Это с учётом потенциала роста стоимости акций значительно уступает гарантированной доходности депозитов, отмечает эксперт. Инвестиции в акции в текущих условиях оправданны только как долгосрочный инструмент диверсификации портфеля, подчёркивает Тараповский.

К голубым фишкам относятся акции «Северстали», «Газпрома», «Норильского никеля» и других компаний. Индекс голубых фишек можно посмотреть на сайте Мосбиржи.

Какой инвестиционный портфель можно собрать, имея 500 тысяч рублей

Тараповский и Файнман сходятся во мнении, что инвестиционный портфель на 500 тысяч рублей может содержать депозиты, облигации, акции и драгоценные металлы. Однако мнения* экспертов по пропорциям активов в инвестпортфеле различаются.

Тараповский склоняется к более консервативному варианту:

250 тысяч рублей (50%) — в облигации с высоким рейтингом;

150 тысяч рублей (30%) — в банковские депозиты;

50 тысяч рублей (10%) — в акции компаний-экспортёров с высокими дивидендами;

50 тысяч рублей (10%) — в драгоценные металлы (преимущественно золото).

Облигации, составляющие 50% от такого портфеля, позволяют обеспечить высокую доходность: выше или сопоставимую с доходностью вкладов при умеренном риске, поясняет эксперт. Депозиты, на долю которых приходится 30%, относятся к наименее рисковым инструментам и обеспечивают ликвидность. Акции в текущих условиях рассматриваются как второстепенный инструмент. Предпочтение стоит отдавать бумагам стабильных компаний, уверен эксперт.

Файнман распределяет активы в портфеле следующим образом:

150 тысяч рублей (30%) — банковский депозит;

125 тысяч рублей (25%) — облигации (корпоративные);

125 тысяч рублей (25%) — дивидендные акции (Сбер, Лукойл, Х5);

100 тысяч рублей (20%) — золото (инвестиционные монеты, фонды).

Вариант Файнмана включает 25% акций крупных компаний, что повышает степень риска, но может дать результат в долгосрочной перспективе. При этом эксперт советует инвесторам быть особенно внимательными при выборе эмитентов ценных бумаг. В условиях действия санкций лучше сосредоточиться на несанкционных отраслях, таких как IT, отмечает эксперт.

Верещак акцентирует внимание на целях инвестирования. Он считает, что если 500 тысяч рублей — это всё, что есть у инвестора, то для защиты средств и минимизации рисков лучше положить все средства на банковский депозит.

Вторым вариантом после вклада он рассматривает вложение средств в облигации. Корпоративные облигации дают доходность в среднем на 1–2% в год выше банковского вклада. Но не каждый год, а в среднем за несколько лет. 1–2% от 500 тысяч — это 5–10 тысяч рублей. Усилия, приложенные инвестором, по сбору такого портфеля несопоставимы с получаемой доходностью.

Макаров предлагает рассмотреть аналогичные инструменты при консервативном подходе (депозиты и облигации). Но в случае долгосрочных вложений в портфеле инвестора могут преобладать акции, говорит эксперт. Он обращает внимание инвесторов на паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Распределение долей между классами может быть разнообразным, а в большинстве случаев (если говорить про биржевой портфель) основными являются акции, краткосрочные и долгосрочные облигации, золото. Андрей Макаров руководитель отдела продаж УК «Первая»

Коротко

Чтобы выбрать инвестиционную стратегию, нужно определиться с целями, сроками инвестирования и суммами, которые вы сможете дополнительно вкладывать в финансовые инструменты.

В результате геополитических событий последних лет фондовый рынок показывает высокую волатильность и чувствительно реагирует на любые новости. Поэтому инвесторам рекомендуется действовать осторожно.

Благодаря высокой ключевой ставке ЦБ в текущий момент наиболее привлекательным и безрисковым инструментом является банковский депозит. На среднесрочном горизонте для обеспечения доходности, сравнимой с вкладами, инвесторам стоит обратить внимание на облигации. Акции остаются наиболее рискованными активами, но могут принести хороший доход при ослаблении денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. Золото выполняет защитную функцию и показывает рост в условиях финансового кризиса.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Полная информация по ссылке.

Куда вложить 100 тысяч рублей в 2025 году