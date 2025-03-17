Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 17 по 21 марта

В понедельник курс доллара торгуется вблизи 85 рублей. Валюта держится ниже отметки 90 рублей с 7 марта. Евро в начале недели находится в районе 93 рублей, юань остаётся ниже 12 рублей. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 17 по 21 марта.

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Поведение рубля

Доллар торгуется дешевле 90 рублей последние 10 дней. Курс закрытия в пятницу составил 85,5 рубля. В понедельник утром доллар открылся на отметке 86 рублей.

Курс евро закрыл прошлую неделю (10–14 марта) на уровне 93 рублей. Юань завершил пятничные торги на отметке 11,8 рубля.

К 13:50 мск курс доллара составил 84,2 рубля. Евро стоил 91,8 рубля. Юань торговался на отметке 11,6 рубля.

Причины

На курс рубля в марте влияет много разнополярных факторов, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. Поддержку рублю оказывает рост объёмов продажи валюты экспортёрами. Чистые продажи по итогам февраля составили 12,4 миллиарда долларов после 9,9 миллиарда долларов в январе и в среднем 10,5 миллиарда долларов в месяц в 4-м квартале 2024 года.

Позитивно на курс рубля продолжают влиять новости, связанные с решением конфликта между Россией и Украиной. В четверг, 13 марта, президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке Россией предложения США о 30-дневном перемирии на Украине, на которое уже согласился Киев.

В пользу более крепкого курса рубля также выступают:

Высокая ставка Банка России (21%).

Приток иностранного капитала в рублёвые ОФЗ на фоне улучшения геополитического фона.

Негативно на курсе рубля весной может сказаться падение мировых цен на нефть. На прошлой неделе стоимость майских фьючерсов Brent на бирже ICE опускалась ниже отметки 70 долларов за баррель. Дисконт российской нефти Urals к Brent в первой половине марта вырос до 15,5 доллара за баррель, что привело к падению цен на сырьё до 55,5–56 долларов за баррель. Это ниже установленного странами G7 предела (60 долларов за баррель).

Отрицательным фактором также выступает решение США не продлевать генеральную лицензию, которая позволяла проводить сделки по продаже российских энергоресурсов через подсанкционные банки. Это затруднит покупку сырья из РФ.

Рубль должен слабеть, но он укрепляется. При этом даже Центробанк в своих обзорах не пишет об истинных причинах этого явления. Техническая картина по рублю остаётся сильной, и устойчивого разворота курса доллара вверх пока не прослеживается. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на неделе с 17 по 21 марта составит 85–88 рублей. Евро будет стоить около 94–95 рублей, юань — в районе 12 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Курс доллара способен вернуться выше 87,5 рубля .

. Евро может превысить 95 рублей .

. Юань может подняться в район 12 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет находиться в диапазоне 85–88 рублей .

. Курс евро составит 92–95 рублей .

. Юань будет торговаться в пределах 11,65–12,1 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может остаться в диапазоне 85–90 рублей .

. Юань будет торговаться по 11,6–12,3 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Курс доллара может протестировать уровень 83,5 рубля, после чего развернётся в направлении 90 рублей.

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