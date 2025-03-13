Кому разрешат сделки с криптовалютами, и что это значит для инвесторов

В России планируют установить экспериментальный режим для сделок с криптовалютами. Мы разобрались, зачем нужен такой режим и кого допустят к торгам.

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Новый режим для сделок с криптой

Банк России предложил установить экспериментальный правовой режим (ЭПР) для сделок с криптовалютами. Тестировать ЭПР планируют в течение трёх лет.

Цели ЭПР:

Повысить прозрачность рынка криптовалют.

Сформировать на криптовалютном рынке стандарты оказания услуг.

Расширить инвестиционные возможности для опытных участников рынка.

Кого допустят к сделкам с криптой

Физлиц с объёмом инвестиций в ценные бумаги и депозиты свыше 100 миллионов рублей.

Физлиц, чьи доходы за предыдущий год превысили 50 миллионов рублей.

Компании со статусом квалифицированного инвестора.

Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в цифровые валюты, ЦБ установит требования, исходя из уровня и характера рисков актива.

Почему россиянам стало сложнее получить статус «квала»

Вне ЭПР планируется разрешить всем «квалам» инвестировать в расчётные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), которые не предусматривают поставки цифровых валют инвесторам, но доходность которых привязана к стоимости крипты.

Круг инвесторов для присоединения к ЭПР достаточно широкий, сказал «Рамблеру» заместитель генерального директора по коммуникациям компании-оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олег Огиенко. Доступ к сделкам получат «суперквалы» — физлица с высокими порогами инвестированных сумм или доходов, а также юрлица в статусе «квалов». Ко второй группе относятся финансовые организации, то есть банки, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании, негосударственные пенсионные фонды, УК ПИФов и иные соответствующие структуры.

С появлением нового ЭПР криптовалюты под надзором Банка России станут доступны более широкому классу инвесторов, у которых есть достаточные средства, капитал и надлежащие квалификации на финансовом рынке. Это непременный шаг, перед тем как допускать к торговле криптовалютами обычных граждан, если регулятор вообще на это пойдёт. Финансовая грамотность и защита от рисков здесь должны быть на высоте Олег Огиенко Заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver

Если бы доступ к сделкам с криптовалютами предоставили сразу всем инвесторам, это могло бы спровоцировать увеличение финансовых потерь на рынке. Таким мнением поделился с «Рамблером» руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС Евгений Бабошкин.

Где будут проходить сделки с криптой

В рамках нового ЭПР может быть с нуля создана площадка для купли-продажи криптовалют и их производных инструментов, допускает Олег Огиенко. Также существует вероятность, что для российских инвесторов будет официально открыт доступ на иностранные торговые криптовалютные площадки, отметил эксперт.

Между тем СПБ Биржа объявила о планах запустить в рамках ЭПР торги инструментами, доходность которых будет привязана к криптовалютам.

Центробанк может отслеживать торги криптовалютами в рамках ЭПР точно таким же способом, как и торги другими активами, — через Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка. Тем не менее существует вероятность, что Банк России выделит новые департаменты для осуществления контроля над торгами в рамках ЭПР на СПБ Бирже. Евгений Бабошкин Руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС

Статус криптовалют в России

Криптовалюты в России регулирует федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ. Криптовалюты не являются платёжным средством на территории России. Это означает, что их нельзя переводить за покупки или принимать в качестве оплаты за товары или услуги.

Банк России в пресс-релизе подчеркнул, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платёжного средства. Регулятор предложил ввести запрет на расчёты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне предлагаемого нового режима. А также установить ответственность за нарушение этого запрета.

С 1 сентября 2024 года российскому бизнесу разрешили в рамках экспериментального правового режима проводить внешнеторговые расчёты в криптовалютах.

С 1 ноября 2024 года в России разрешен майнинг криптовалют. Для отдельных регионов действует частичный или полный запрет на добычу крипты — перечень и сроки ограничений можно посмотреть здесь.

Что такое криптовалюта, и для чего она нужна