Кому разрешат сделки с криптовалютами, и что это значит для инвесторов
В России планируют установить экспериментальный режим для сделок с криптовалютами. Мы разобрались, зачем нужен такой режим и кого допустят к торгам.
Новый режим для сделок с криптой
Банк России предложил установить экспериментальный правовой режим (ЭПР) для сделок с криптовалютами. Тестировать ЭПР планируют в течение трёх лет.
Цели ЭПР:
- Повысить прозрачность рынка криптовалют.
- Сформировать на криптовалютном рынке стандарты оказания услуг.
- Расширить инвестиционные возможности для опытных участников рынка.
Кого допустят к сделкам с криптой
- Физлиц с объёмом инвестиций в ценные бумаги и депозиты свыше 100 миллионов рублей.
- Физлиц, чьи доходы за предыдущий год превысили 50 миллионов рублей.
- Компании со статусом квалифицированного инвестора.
Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в цифровые валюты, ЦБ установит требования, исходя из уровня и характера рисков актива.
Почему россиянам стало сложнее получить статус «квала»
Вне ЭПР планируется разрешить всем «квалам» инвестировать в расчётные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), которые не предусматривают поставки цифровых валют инвесторам, но доходность которых привязана к стоимости крипты.
Круг инвесторов для присоединения к ЭПР достаточно широкий, сказал «Рамблеру» заместитель генерального директора по коммуникациям компании-оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олег Огиенко. Доступ к сделкам получат «суперквалы» — физлица с высокими порогами инвестированных сумм или доходов, а также юрлица в статусе «квалов». Ко второй группе относятся финансовые организации, то есть банки, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании, негосударственные пенсионные фонды, УК ПИФов и иные соответствующие структуры.
С появлением нового ЭПР криптовалюты под надзором Банка России станут доступны более широкому классу инвесторов, у которых есть достаточные средства, капитал и надлежащие квалификации на финансовом рынке. Это непременный шаг, перед тем как допускать к торговле криптовалютами обычных граждан, если регулятор вообще на это пойдёт. Финансовая грамотность и защита от рисков здесь должны быть на высотеОлег ОгиенкоЗаместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver
Если бы доступ к сделкам с криптовалютами предоставили сразу всем инвесторам, это могло бы спровоцировать увеличение финансовых потерь на рынке. Таким мнением поделился с «Рамблером» руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС Евгений Бабошкин.
Где будут проходить сделки с криптой
В рамках нового ЭПР может быть с нуля создана площадка для купли-продажи криптовалют и их производных инструментов, допускает Олег Огиенко. Также существует вероятность, что для российских инвесторов будет официально открыт доступ на иностранные торговые криптовалютные площадки, отметил эксперт.
Между тем СПБ Биржа объявила о планах запустить в рамках ЭПР торги инструментами, доходность которых будет привязана к криптовалютам.
Центробанк может отслеживать торги криптовалютами в рамках ЭПР точно таким же способом, как и торги другими активами, — через Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка. Тем не менее существует вероятность, что Банк России выделит новые департаменты для осуществления контроля над торгами в рамках ЭПР на СПБ Бирже.Евгений БабошкинРуководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС
Статус криптовалют в России
Криптовалюты в России регулирует федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ. Криптовалюты не являются платёжным средством на территории России. Это означает, что их нельзя переводить за покупки или принимать в качестве оплаты за товары или услуги.
Банк России в пресс-релизе подчеркнул, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платёжного средства. Регулятор предложил ввести запрет на расчёты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне предлагаемого нового режима. А также установить ответственность за нарушение этого запрета.
С 1 сентября 2024 года российскому бизнесу разрешили в рамках экспериментального правового режима проводить внешнеторговые расчёты в криптовалютах.
С 1 ноября 2024 года в России разрешен майнинг криптовалют. Для отдельных регионов действует частичный или полный запрет на добычу крипты — перечень и сроки ограничений можно посмотреть здесь.