Как передать ценные бумаги по наследству

Акции и другие ценные бумаги относятся к имуществу, которое можно передать или получить в наследство. О том, как это сделать и сколько это стоит, — в нашей статье.

Способы передачи ценных бумаг в наследство

В 2025 году в России существуют следующие варианты передать ценные бумаги по наследству.

Составить завещание — самый распространённый способ передать акции или другие бумаги по наследству. Таким способом можно передать ценные бумаги любому человеку.

Чтобы составить завещание, необходимо обратиться к нотариусу с паспортом. Оно составляется только в письменном виде: от руки или на компьютере.

В завещании следует указать данные брокерского счёта или индивидуального инвестиционного счёта (номер договора, номер счёта, его реквизиты), наименование ценных бумаг, их идентификационные коды и Ф. И. О. наследников.

Избежать ошибок в составлении завещания вам поможет нотариус (за отдельную плату). Он заверит документ и передаст вам один экземпляр.

Наследственный фонд — это фонд, который создаётся после смерти наследодателя для управления его активами. Чтобы его создать, помимо завещания, наследодателю необходимо также оформить решение о создании фонда, устав и условия управления. Они передаются нотариусу и хранятся вместе с завещанием. В этих документах наследодатель может прописать, какие бумаги и другое имущество передаются под управление, правила управления фондом и порядок выплат дохода с активов выгодоприобретателям. Фонд может создаваться на определённый срок или бессрочно. Такой подход поможет сохранить большой капитал наследодателя от расточительства со стороны его наследников.

Личный фонд — это некоммерческая организация, созданная для управления активами конкретного лица, его инвестициями и иными финансовыми ресурсами. В отличие от наследственного личный фонд создаётся при жизни учредителя. Он имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с наследственным.

По мнению Алины Лактионовой, директора петербургского офиса «Митра», создавая личный фонд, учредитель имеет возможность «обкатать» систему управления фондом, чтобы выявить уязвимости и недостатки. Для личного фонда минимальный уставный капитал составляет 100 миллионов рублей (по рыночной оценке). Наследственный фонд от этого требования освобождён.

Своих наследников можно назначить выгодоприобретателями такого фонда. Важно отметить, что права выгодоприобретателя неотчуждаемы: их нельзя продать, подарить или передать по наследству. Таким образом, после смерти учредителя фонда вопрос о принадлежности имущества решается однозначно, без какой-либо неопределённости. Алина Лактионова Директор «ЦПМТ Митра», руководитель практики частных клиентов

Наталья Пацева, управляющий партнёр FTL Advisers, отмечает ещё несколько преимуществ такого решения:

не применяются правила обязательных долей;

не применяется срок для вступления в наследство (так как самого вступления в наследство нет, то личный фонд как был собственником, так и останется);

передача имущества может не проводиться «за раз», а быть растянутой по времени (например, те же акции могут не передаваться, а оставаться в личном фонде, а распределяться между выгодоприобретателями будут только дивиденды).

Есть ещё некоторые варианты, например наследственный договор, где наследники и наследодатель заключают договор с обязанностями для обеих сторон. Этот договор, как и любой, может быть расторгнут, а воля —изменена. Обязательные наследники будут иметь право на долю, несмотря на положения наследственного договора. Наталья Пацева Управляющий партнер FTL Advisers, TEP

Кто может получить наследство

Если нет завещания, то наследство получают родственники наследодателя в порядке очереди. Очерёдность наследования определяют статьи 1142–1145 Гражданского кодекса.

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Если завещание есть, то наследство получают все, кто в нём указан, вне зависимости от степени родства и очерёдности. При этом закон определяет ещё и обязательных наследников. Это несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные супруги или иждивенцы наследодателя, которые получают долю в наследстве вне зависимости от наличия завещания. Если они не указаны в завещании, то они получают половину той доли, которую получили бы по закону без него.

Например, человек умер и оставил в наследство акции на 9 миллионов рублей. В завещании он указал только свою мать, при этом у него остались супруга, несовершеннолетняя дочь и совершеннолетний сын. Согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетняя дочь является обязательным наследником. Без завещания каждый из членов семьи получил бы по 3 миллиона рублей. Но с учётом того, что в завещании они не указаны, только дочь получит половину от своей доли, то есть 1,5 миллиона рублей. Таким образом, мать наследодателя получит 7,5 миллиона рублей, а несовершеннолетняя дочь — 1,5 миллиона рублей.

Если акции были куплены после брака, то 50% от стоимости этих бумаг переходит супругу как совместно нажитое имущество. Это правило также не зависит от наличия завещания.

Как вступить в наследство на ценные бумаги

После гибели наследодателя или со дня вступления в силу решения суда об объявлении его умершим вступить в наследство можно в течение шести месяцев. Если вы не успели в срок, восстановить право на наследство можно будет через суд.

Чтобы вступить в наследство на ценные бумаги, нужно пройти несколько этапов:

Обратитесь к нотариусу для подачи заявления. Предоставьте все необходимые документы. Ещё для получения свидетельства о праве на наследство понадобится отчёт об оценке ценных бумаг. Его можно получить через саморегулируемую организацию (СРО) оценщиков, которая включена в перечень Росреестра. Если СРО не входит в официальный перечень, то отчёты такой организации будут недействительными. После получения отчёта об оценке нужно будет уплатить госпошлину. Она составляет от 0,3 до 0,6% от суммы наследства, но не более 1 миллиона рублей. После выполнения всех процедур вы получите свидетельство о праве на наследство, в котором будут указаны передаваемые вам бумаги. С этим заявлением и паспортом обратитесь в депозитарий, где хранятся унаследованные активы. Вас попросят открыть депозитарный счёт на своё имя и переведут на него ценные бумаги.

Как вступить в наследство, если нет завещания

Если у вас нет на руках завещания или вы не знаете о его существовании, то нужно обратиться к нотариусу с тем же пакетом документов. В этом случае нотариус открывает наследственное дело и самостоятельно проверяет наличие завещания в реестре. Если вы не знаете о наличии ценных бумаг у наследодателя, то нотариус может сделать запрос в налоговую службу и уточнить эту информацию.

Какие налоги нужно платить при вступлении в наследство

В России, в отличие от многих других стран, нет налога на наследство. Если вы наследуете только российские активы, то налог платить не нужно. Если вы наследуете иностранные ценные бумаги, то нужно уточнять правила наследования той страны, где они зарегистрированы.

В России обязательными к уплате будут налоги с дивидендного/купонного дохода и при продаже акций в размере 13%, если налоговая база не превышает 2,4 миллиона или 15%, если превышает.

Коротко

Передать ценные бумаги в наследство можно путём составления завещания, через личный или наследственный фонд или с помощью наследственного договора.

Чтобы вступить в наследство, обратитесь к нотариусу и откройте наследственное дело.

Если вы наследуете только российские ценные бумаги, то налога на наследство нет. Нужно уплатить только госпошлину и услуги нотариуса.

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