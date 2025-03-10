Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 10 по 14 марта

Курс рубля в марте перешёл от стремительного укрепления к коррекции. Валюта постепенно ослабевает к доллару, евро и юаню. Каким будет курс рубля 10–14 марта — в обзоре «Рамблера».

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Поведение рубля

Курс рубля к доллару по итогам первой недели марта вплотную приблизился к отметке 90 рублей за доллар — цена закрытия в пятницу составила 89,99 рубля за доллар. В понедельник утром доллар открылся на уровне 89,26 рубля.

Евро и юань также завершили неделю укреплением. Курсы закрытия 7 марта составили 97,48 рубля за евро и 12,44 рубля за юань.

К 14:00 мск курс доллара составил 88,09 рубля. Евро находился на отметке 95,96 рубля. Юань стоил 12,13 рубля.

Причины

Геополитические факторы остаются значимыми для курса рубля и поддерживают его

на относительно крепких уровнях, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. Торговая палата США в России готовит предложения по снятию санкций. Рассматривается отмена ограничений в сфере авиации, инвестиций, финансов, а также импорта ряда американских товаров. Между тем 9 марта сенатор США Линдси Грэм сообщила, что в американском конгрессе готовят законопроект о санкциях против российского банковского и энергетического секторов.

Поддержку рублю в марте также продолжают оказывать высокие ставки по депозитам и кредитам, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Они запирают свободную денежную массу в рублях на банковских счетах, при этом снижаются объёмы потребительских кредитов, и, как следствие, падает спрос на импорт, пояснил эксперт.

На среднесрочном горизонте фундаментальных оснований ждать среднесрочного усиления курса рубля нет, считает Потавин. По его словам, для продолжения укрепления российской валюты необходимы либо рост притока капитала в Россию, либо значительное увеличение экспорта.

Цены на нефть Brent 4 марта опускались ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года на фоне сообщения ОПЕК+ о намерении увеличивать добычу нефти с апреля. В перспективе снижение нефтяных котировок способствует ослаблению рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на неделе с 10 по 14 марта составит 90–92 рубля. Евро будет стоить около 95 рублей, юань — в районе 12,2 рубля.

Прогноз эксперта-аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Курс доллара будет торговаться в районе 88,5–90,5 рубля.

Евро будет находиться в диапазоне 95–98,5 рубля.

Курс юаня составит 12,1–12,7 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Курс доллара к концу недели может подняться к уровню 92,8 рубля на фоне дешевеющей нефти.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара будет находиться в коридоре 89–93 рубля.

Юань будет стоит 12,2–12,8 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»: