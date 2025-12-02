Более тысячи ресторанов и отелей ОАЭ начнут использовать российское ПО

До конца 2025 года более 1300 ресторанов и отелей в ОАЭ начнут использовать российские цифровые решения российской компании Inno, резидента «Сколково». Соответствующее соглашение было достигнуто в рамках партнерства с инвестиционной компанией The Ultima World на выставке GITEX. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Inno.

Ключевым продуктом внедрения станет специальный гостевой портал, интегрируемый через Wi-Fi. Система позволит постояльцам отелей после авторизации в сети бронировать и оплачивать услуги без обращения на ресепшен. В ресторанах технология предоставит гостям интерактивное меню с фотографиями, функцию оплаты счета в один клик, а встроенный ИИ будет рекомендовать оптимальные сочетания блюд и напитков.

По словам генерального директора Inno Александра Буравцова, решения компании не только улучшают клиентский опыт, но и оптимизируют нагрузку на персонал. Соглашение с The Ultima World будет приносить российскому вендору порядка $1,2 млн ежегодно.

Параллельно на выставке GITEX были достигнуты договоренности о выходе компании на рынки Саудовской Аравии, Южной Кореи и стран Латинской Америки в течение 2026 года.