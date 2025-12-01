В России появится своя «кремниевая долина». Инновационный кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов развернут в Сибири. За счет него сформируется полный производственный цикл — от руды до высокотехнологичной продукции.

Проект предусматривает создание свыше трех тысяч рабочих мест, а его разработки будут использовать в большом количестве высокотехнологичных отраслей: от строительства скоростных магистралей до робототехники.

Этот инновационный кластер стал одной из центральных тем в повестке дискуссионной сессии «Мал золотник, да дорог: РМ и РЗМ – стратегические металлы для технологического лидерства и независимости». Мероприятие состоялось 28 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус» в рамках V Конгресса молодых ученых.

Участники отметили высокий потенциал проекта с точки зрения формирования сквозной промышленно-научной экосистемы глубокого передела металлов, способной обеспечить технологическое лидерство и независимость страны. Молодые ученые заявили о готовности включиться в работу по созданию Кластера, что лишь усиливает потенциал проекта.

О важности вовлечения молодежи в реализацию этой стратегической инициативы ранее говорил Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу: