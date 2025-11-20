Минпромторг сообщил о точке роста для российских брендов

Уход зарубежных брендов с российского рынка стал точкой роста и возможностью для развития отечественных компаний, заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в рамках круглого стола «Благопристойная мода» IV Международного форума «Содружество моды».

По ее словам, уход зарубежных компаний открыл возможности для развития отечественной индустрии моды, передает ТАСС. Приезжева подчеркнула, что стремительное развитие российских брендов стало возможным благодаря освободившемуся рынку.

По оценке Приезжевой, уход иностранных брендов мог бы стать вызовом для российской промышленности, однако в результате этот процесс дал стимул и стал точкой роста для локальных производителей. Она отметила, что российские бренды особенно активно развиваются в сегменте так называемой «благопристойной моды».

Приезжева акцентировала внимание на влиянии культурных традиций различных регионов страны, которые влияют на формирование модных тенденций.

По ее словам, многонациональная структура России формирует уникальную экосистему стилей, что позволяет развивать национальный сегмент modest fashion без копирования зарубежных практик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, владеющей брендом Zara. Роспатент также зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret в России. Компания L’Oreal подала рекордное число заявок в Роспатент.