В «Ростехе» заявили, что Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику

Россия продолжает строить военную технику своими силами. Теперь страна переходит к производству полностью импортозамещенной гражданской авиации, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» (в нее входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow 2025, передает РИА Новости.

«Да, мы изначально планировали, что мы будем делать совместно в кооперации с нашими иностранными партнерами. Но, к сожалению, не получилось», — сказал он.

Глава «Ростеха» напомнил, что после введения санкций в 2014 году страна начала большую работу по импортозамещению. И результаты уже видны, поскольку, например, самолет МС-21МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для замены лайнеров Ту-154 и Ту-204. Дальность полета — до 5,1 тыс. км. полностью импортозамещен.

26 октября Минпромторг России сообщил, что опытный образец полностью импортозамещенного самолета МС-21 совершил испытательный полет и успешно приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Как пояснили в компании, на борту МС-21 тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14.