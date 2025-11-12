Премьер Мишустин рассказал об активном внедрении российского ПО

Газета.Ru

Отечественные разработчики ПО смогли занять ключевые рыночные ниши после ухода иностранных вендоров, а их продукты демонстрируют активное внедрение в корпоративном и государственном сегментах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на форуме «Цифровые решения», сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, уход зарубежных игроков создал для отрасли окно возможностей, которым российские компании успешно воспользовались.

«Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов и закрыли появившиеся ниши. Активно внедряется российское базовое общесистемное ПО. Это и операционные системы, и офисные программы, и платформы виртуализации. За последние три года объем продаж такого софта вырос в два раза», — отметил премьер.

Мишустин подчеркнул динамичное развитие корпоративного сегмента: бизнес все активнее переходит на российские системы управления ресурсами предприятия, при этом на рынке усиливается внутренняя конкуренция и появляются новые игроки. По его оценке, производительность отечественных платформ уже соответствует требованиям крупнейших корпораций.

Премьер также обратил внимание на развитие отраслевых решений. В промышленном секторе внедряются российские программы автоматизированного проектирования (CAD), средства инженерных расчетов и платформы управления жизненным циклом изделий. В качестве примера он привел металлургический холдинг, разработавший собственную математическую модель для управления станом холодной прокатки и высокоточную систему измерения профиля горячекатаного металла.

Кроме того, свыше 50 крупных промышленных компаний совместно развивают открытую систему управления технологическими процессами, ориентированную на обеспечение совместимости оборудования и масштабируемость производственной инфраструктуры. В ее основе — программный контроллер с открытым исходным кодом, представленный на конференции ЦИПР.

Отдельный акцент премьер сделал на механизмах господдержки. Российские программные решения получают приоритет при закупках для органов власти, госкомпаний, критической информационной инфраструктуры и в рамках программ цифровой трансформации.

Мишустин также напомнил о поставленной президентом Путиным задаче кратно увеличить долю отечественного ПО на ключевых направлениях.

«И мы продолжаем идти к этой цели», — заключил он.