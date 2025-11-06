Мишустин обсудил конкурентоспособность отечественных компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Роскачества Максимом Протасовым прогресс в повышении конкурентоспособности российских компаний и товаров после ухода иностранных компаний с отечественного рынка.

Во время их встречи Мишустин расспросил Протасова о том, какие шаги были предприняты для повышения конкурентоспособности российской продукции.

Мишустин также напомнил главе Роскачества, что ранее он просил ведомство сосредоточиться на продуктах, которые были недавно представлены после того, как некоторые иностранные компании покинули Россию.