Алиханов: компаниям нужно помочь финансировать ремоторизацию SSJ-100

Власти РФ должны помочь авиакомпаниям в вопросе финансирования ремоторизации пассажирских самолетов SSJ-100 с российско-французских двигателей SaM146 на ПД-8, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума "Российский промышленник".

"По поводу того, кто должен финансировать, вопрос такой провокационный. <...> Если бы был открыт доступ к этим движкам, то, наверное, мы исходим все-таки из того, что они были ответственными приобретателями, купили российский самолет, пусть и с иностранными двигателями. И мы должны помочь им с этим процессом, потому что они рассчитывали на то, что самолеты будут работать и дальше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщали ТАСС, что установка отечественных двигателей ПД-8 вместо SaM146 на самолетах SSJ-100 потребует доработки бортов, поэтому нужно решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации нынешнего авиапарка и готовности авиакомпаний выделить на это средства.

Также глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что вопрос ремоторизации самолетов Superjet с двигателей SaM146 на ПД-8 находится в проработке. Он отмечал, что реализация этих мероприятий возможна после завершения сертификации отечественного двигателя ПД-8.

