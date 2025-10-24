В России растут продажи отечественных игристых вин на фоне падения импорта

В России выросли продажи отечественных игристых вин. Продажи импортных при этом падают. ТАСС со ссылкой на президента компании Ladoga Вениамина Грабара сообщает, что по итогам января — сентября этого года продажи российских игристых вин в рознице выросли на 3,5%, тогда как в целом продажи всех игристых вин упали на 3,6% год к году.

Вина из Италии, Франции, Испании и Португалии демонстрируют падение — от 16% до почти 54%. Причина — рост пошлин и акцизов. Продолжает сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев:

Анатолий Корнеев

сооснователь и вице-президент Simple Group

«Да, безусловно, чудес не случилось, и вся тарифная политика государства построена таким образом, чтобы поднятие пошлин приводило к тому, что привычные категории заменялись на российское вино. Оно, слава тебе, Господи, есть в доступе, в наличии. Единственные, кто испытывает голод, — это пока еще HoReCa, потому что такого количества товарных номенклатур не хватает. У нас не очень большое количество предприятий, которые производят качественное игристое, не очень большое количество этикеток. Постепенно это будет как-то исправляться. И все виноделы на сегодняшний день, видя этот спрос, пытаются соответствовать, шагать в ногу с рынком и закладывают дополнительные площади виноградников, а на своих производственных площадках обеспечивают пространство для новых систем, оборудования и так далее. В России есть собственное игристое, которым уже можно гордиться. И вот мы как раз только что закончили сегодня работу двухдневную нашей Центральной дегустационной комиссии, и можем констатировать с уверенностью, что российские вина становятся все более интересными, качественными, близкими по своему звучанию и стилистике к европейским коллегам и шире — международным образцам. Поэтому здесь все хорошо и замечательно».

А вот в ресторанах этого перелома еще не случилось и в ближайшем будущем не предвидится, считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов:

Сергей Миронов

омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба»

«Как пили «Просекко» в ресторанах, так и пьют — ничего тут особо не поменялось. Игристое, российское, занимает полки магазинов достаточно активно. В магазинах доля игристого визуально, по крайней мере, растет. Рестораны ставят больше российского вина, чем ставили раньше. Доля увеличивается просто за счет того, что оно появляется в ресторанах. Но сказать, что российские вина имеют приоритет, пока нельзя. Мы бы очень хотели, но пока нет. Мы стараемся продвигать именно российское вино, но это вопрос долгий, не одного года».

По словам экспертов, еще один тренд — наращивание поставок игристых вин из экзотических стран: Бразилии, Сербии, Белоруссии, Индии, Греции, Израиля и Азербайджана. Однако, по словам наших собеседников, по своему качеству они пока уступают не только традиционным итальянским и французским игристым винам, но и многим российским экземплярам.