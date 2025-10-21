В СМИ рассказали, как Москва вытесняет продукты США в Китае

Россия вытесняет США с китайских рынков продовольствия. Об этом сообщает китайское издание Sohu, эксклюзивное содержание статьи которого опубликовало издание АБН24.

Как пишут авторы публикации, президент США Дональд Трамп продолжает вводить торговые пошлины, накаляя международную торговую обстановку. В частности, Трамп на днях обрушился с жесткой критикой на КНР, обвинив Пекин в нежелании покупать американскую сою.

Отмечается, что Москва воспользовалась ситуацией и за последние несколько месяцев нарастила экспорт продовольствия в Китай. Речь идет о мясе, рыбе, зерне, горохе и сое.

«Трамп в ярости <...> Пока он ворчал в социальных сетях, американская соя портится на складах, а российское продовольствие едет в Китай», — говорится в материале.

Накануне китайское издание Sohu сообщило об обещании, которое внезапно дал глава МИД России Сергей Лавров.

Журналисты спросили у Лаврова об отношениях Москвы и Пекина на фоне обострившейся конкуренции между мировыми державами после избрания президента США Дональда Трампа. Один из них задал вопрос, есть ли возможность союза России с США против Китая. В издании отметили, что Лавров не стал уходить от ответа и заявил прямо, что российская сторона не будет заключать союз ни с кем против третьих стран, тем более против Китая. Автор публикации добавил, что между Москвой и Пекином сложились хорошие отношения, которые направлены на сотрудничество и поддержку.