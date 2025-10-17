На российские самолеты попросили еще сотни миллиардов рублей

До конца года Минпромторг рассчитывает получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) еще 259 миллиардов рублей на финансирование отечественного авиапрома. Об этом рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

«Средства планируется направить на финансирование поставок уже заказанных самолетов и новую вертолетную программу», — объяснил он.

До этого глава министерства Антон Алиханов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в пятницу, 17 октября, рассказал, что согласовал с Минфином выделение средств из ФНБ и продажи различных активов, но не уточнил сумму.

Также министр пообещал, что до конца октября в воздух впервые поднимется полностью импортозамещенный самолет МС-21, а до конца года — легкий многоцелевой самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом.

Ранее стало известно, что Минфин запланировал урезать бюджетные расходы на авиапром в следующие годы. В проекте федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, внесенном в Госдуму, финансирование соответствующей программы запланировано на уровне 116,6 миллиарда рублей, из которых на бюджет приходится 34,7 миллиарда.

При этом в текущем году бюджетные расходы на авиапром должны составить 42,3 миллиарда рублей, а траты из внебюджетных источников — 182,3 миллиарда, что заметно больше даже без учета инфляции.

Этим летом глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что Россия развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, превосходя всех западных конкурентов. Тем не менее к середине октября 2025 года производителям пока не удалось сертифицировать ни одну новую модель, хотя в соответствии с планами от 2022 года их поставки давно должны были начаться.