Алиханов сообщил о проверке второго полностью импортозамещенного МС-21

Самолёт проходит тестирование в лётно-испытательном комплексе.

«Машина в ближайшее время присоединится к программе лётных испытаний», — сообщил глава Минпромторга РИА Новости.

Министр уточнил, что сейчас ведомство совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности уточняет прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов. Работы ведутся по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний. Одним из таких этапов Алиханов назвал первый полёт полностью импортозамещённого самолёта МС-21. В конце августа лайнер провёл в воздухе 74 часа.

«Ростех» анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее, пояснили в госкорпорации.