В РФ выросла доля отечественных разработок для нефтегазовой промышленности

Российские инноваторы подают свыше 90% заявок от общего числа резидентов и иностранцев на изобретения в нефтедобывающей отрасли и более 70% - в нефтепереработке. Об этом сообщил ТАСС глава Роспатента Юрий Зубов.

По его словам, за период 2022-2024 годов российские инноваторы подали на регистрацию более 1 200 заявок на изобретение по теме бурения скважин и производства буровых растворов для нефтедобычи. В области нефтепереработки российские разработчики за три года подали свыше 400 заявок.

"Стимулирование собственного научно-технического развития в критически важных отраслях привело к заметному росту доли российских заявок в сфере нефтедобычи за последние три года. С 80% в 2022 году она увеличилась до 94% в 2024 году от общего числа заявок. В области нефтегазопереработки доля заявок отечественных инноваторов всегда была высокой, и в прошлом году она составила 72%, обогнав 2022 год с 70%", - сообщил Зубов.

За 8 месяцев 2025 года российские инженеры и ученые нефтегазового комплекса подали 195 заявок на регистрацию изобретений в сфере нефтедобычи и 61 - по нефтепереработке.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отмечает 70-летие в сентябре 2025 года. Ведомство обеспечивает охрану интеллектуальных прав инноваторов и предпринимателей, повышение эффективности использования нематериальных активов и содействие технологическому лидерству России.

Генеральное информационное агентство в юбилейный год - ТАСС.