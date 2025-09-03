Более 300 отечественных брендов присоединились к проекту «МСП шьет»

Более 300 отечественных модных брендов из 66 регионов России присоединились к проекту «МСП шьет», рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

© Газета.Ru

«Интерес к проекту показывает, что российские МСП-производители активно ищут новые каналы сбыта не только в онлайне, но и в офлайне, демонстрируя готовность адаптироваться под запросы покупателей», — сказал он.

Исаевич добавил, что около 90% поступивших на присоединение к проекту заявок приходится на производителей женской модной одежды.

«Каждый из них рассчитывает, что участие в проекте «МСП шьет» сможет повысить узнаваемость своего бренда и увеличить продажи», — отметил он.

К проекту присоединились предприятия, подавшие заявки в рамках нового отбора фешн-компаний для сезона «осень–зима» в мультибрендовый универмаг «Телеграф». На первом этапе отбора, который продлится до 5 сентября на цифровой платформе МСП.РФ, будут собраны заявки. По итогам заявочной кампании будут отобраны 3 финалиста, которые получат льготное размещение на площадке «Телеграф» в Москве.

Исаевич отметил, что в проект «МСП шьет» приходят не только фешн-компании с историей, но и начинающие предприниматели.

Напомним, проект «МСП шьет» был запущен Корпорацией МСП в конце 2023 года. Его участники получают возможность продвижения на онлайн- и офлайн-площадках, доступ к инструментам развития бизнеса от государства, специальные предложения от маркетплейсов, помощь в упаковке продукта и оптимизации бизнес-процессов.