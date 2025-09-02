В Казани состоялся первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат"

Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с российскими двигателями ВК-650В прошел в Казани, передает корреспондент ТАСС.

"Ансат" с российскими двигателями поднялся с территории Казанского вертолетного завода. Полет длился шесть минут.