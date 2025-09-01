«Золотое яблоко» планирует открыть свой косметический завод в России

Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" собирается запустить собственное производство уходовой косметики в России. Объем инвестиций в проект составит до 4 млрд рублей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания планирует запустить в России производство уходовой косметики. Уже ведутся переговоры о покупке с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Инвестиции в проект составят до 4 млрд рублей. Выход предприятия на производственные мощности планируется в 2027-2030 году", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что компания намерена создать производство, которое будет выпускать косметику как под собственной торговой маркой, так и на условиях контрактного производства для независимых российских брендов. Основной объем прогнозируется во втором сегменте.

По словам основателя и совладельца "Золотого Яблока" Ивана Кузовлева, завод может стать частью комплексного сервиса, который бьюти-ретейлер предложит российским брендам, начиная с разработки формул и производства и заканчивая продажей, логистикой и экспортом.

"Золотое яблоко" - один из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Компания была основана в 1996 году в России, сегодня она ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ассортименте ретейлера представлено около 5 тыс. брендов в таких категориях, как красота, аксессуары, товары для дома, техника, украшения и другое.