Новосибирский губернатор считает импортозамещение ПО стратегической задачей

На международном форуме "Технопром-2025" прошло пленарное заседание "Цифровизация-2030: на пути к полному импортозамещению или к конкуренции с зарубежными вендорами". В ходе него перед представителями отрасли и экспертами выступил новосибирский губернатор Андрей Травников.

© Пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона подчеркнул, что импортозамещение программного обеспечения является не просто технической модернизацией, а общенациональной стратегической задачей. Она напрямую связана с безопасностью, суверенитетом и экономической устойчивостью страны в целом и Новосибирской области в частности.

- Новосибирская область по понятным причинам в 2022 году постаралась активизировать эту работу и в части "железа", и в части программных продуктов, и все дополнительные доходы областного бюджета моим решением, в первую очередь, направлялись на приобретение и внедрение отечественных изделий и разработок. Сегодня эта тема для нас актуальна, потому что мы не полностью импортозаместились, а бюджетные возможности уже не такие, - рассказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, сегодня у государственных заказчиков к разработчикам есть запрос на сопровождение и на техподдержку. В свою очередь, региональный центр компетенций во взаимодействии с российскими и федеральными ИТ-компаниями оказывает консультационные услуги: мониторинг, оценка, донастройка таких систем, как 1С и "Битрикс", других ИТ-систем в части оценки стоимости, эффективности применения роботов. Губернатор высказал готовность расширить спектр услуг этого центра.

- Понимая важность внедрения цифровых решений в систему управления организаций и предприятий, на фоне популярности нацпроекта "Производительность труда", которую мы отметили в Новосибирской области за предыдущие годы, по моему поручению с этого года мы дополнили нацпроект региональными мерами. В первую очередь, в части цифровой трансформации, повышения эффективности производства и управления за счет применения цифровых решений, - указал глава региона на уже принятые решения.

В своем выступлении Андрей Травников также отметил, что власти региона хотели бы услышать от профессионалов рекомендации, чтобы более чётко расставить приоритеты.