Lamoda запускает новый собственный бренд одежды

Собственный бренд фешен-ретейлера Lamoda, запущенный в августе, в преддверии нового модного сезона, называется Uset.

«Это базовый гардероб, в котором стиль встречается с комфортом», — говорится в пресс-релизе компании. «Lamoda запустила собственный бренд, чтобы заполнить один из самых востребованных сегментов на рынке — качественной и функциональной одежды. В его основе — универсальный гардероб. На старте это 179 артикулов. За три года ассортимент бренда вырастет до 2 тысяч», — рассказал CEO компании Lamoda Максим Гришаков.

В первой коллекции представлены базовые модели в современном прочтении: легкие жилеты и куртки на лебяжьем пуху, тонкие трикотажные водолазки и пуловеры из натуральной шерсти, хлопковые свитшоты и толстовки с актуальной посадкой, отметили в Lamoda.