Отечественным модным брендам помогут нарастить продажи

Три отечественных производителя одежды, обуви, аксессуаров и косметики, вышедших в финал четвертого отбора проекта «МСП шьет», смогут реализовать свою продукцию в московском универмаге «Телеграф» на льготных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Уточняется, что финалисты отбора получат полное сопровождение в реализации продукции, возможность привлечь трафик покупателей через известные офлайн-локации, а также льготную ставку комиссии с продаж в течение первых трех месяцев.

«В конкурентной борьбе за потребителя ключевым фактором становится умение найти и завоевать доверие своего покупателя. Проект «МСП шьет» как раз и нацелен на то, чтобы помочь малым и средним предприятиям в этой непростой задаче», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Прием заявок на проект проводится до 5 сентября текущего года на цифровой платформе МСП.РФ.

В корпорации добавили, что проект «МСП шьет» запущен в конце 2023 года, сейчас в нем участвует свыше 300 брендов. По итогам прошедших трех отборов 25 получили возможность льготного размещения продукции в универмаге «Телеграф».