В России появится новый маркетплейс

В России готовится к запуску новый маркетплейс «IDIкея». Платформа будет представлять собой «цифровую полку» товаров для дома от российских производителей. Об этом сообщает Shopper’s.

© Sostav.ru

Официальный старт проекта намечен на 25 сентября 2025 года. На его сайте пока доступна лишь базовая информация и приглашение к сотрудничеству.

На маркетплейсе планируется продавать посуду, кухонные принадлежности, товары для сервировки стола, хранения продуктов, текстиль для дома, товары для уборки и элементы декора.

Название «IDIкея» — это сочетание бренда основателя проекта Idiland и известного продавца товаров для дома Ikea, отметила руководитель проекта Ольга Бурлуцкая.

Управлять новым проектом будет ООО «Профит хаус», юрлицо производителя товаров Idiland. Единственным владельцем компании является Виктория Лебедева.

Ранее Бурлуцкая возглавляла направление сопутствующих и непродовольственных товаров в X5 Group. В январе 2025 года Роспатент зарегистрировал товарный знак «IDIкея». Права на него принадлежат Лебедевой.