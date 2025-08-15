Алиханов проехал за рулем нового троллейбуса "Синара-6254"

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку компании "Синара - городские машины", где протестировал в качестве водителя новую модель низкопольного троллейбуса "Синара-6254", сообщило министерство.

© Пресс-служба губернатора Челябинской области

Также Алиханов рассказал, что Минпромторг намерен в ближайшее время профинансировать приобретение ряда таких троллейбусов регионами РФ. Предприятие уже поставило такие низкопольные троллейбусы собственной конструкторской разработки в шесть городов России.

"Мы за счет резервных источников в прошлом году финансировали обновление парка троллейбусного и электробусного в некоторых регионах и в этом году тоже будем продолжать. Есть у нас планы в ближайшее время профинансировать в некоторых регионах приобретение в том числе троллейбусов, которые производят здесь, в Челябинске", - отметил Алиханов.

Министр назвал троллейбус очень комфортным как для пассажиров, так и для водителя, а его управление - простым и очень понятным.

"Могу подтвердить, что на водительском сиденье так же комфортно как на пассажирском", - сказал Алиханов.

Он добавил, что производство способно при наличие спроса выпускать около 400 электробусов и троллейбусов в год, а при необходимости нарастить производство.