В Москве импортозаместили робокассы

В Сколкове в "Магазине будущего" показали работу инновационных кассовых аппаратов в рамках проекта "Сделано в Москве". Новые аппараты сократят время стояния в очередях до 25%. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

© Российская Газета

Новые кассы самообслуживания обеспечивают высокий уровень защиты при проведении расчетов. Московские инженеры настроили интеграцию и совместимость с кассовым управляющим ПО с простым управлением процессами и автоматизированным отчетом.

Кассы обеспечивают быстрое и точное сканирование: покупатели не ждут в очередях, что позволяет увеличить пропускную способность коммерческой точки до 25%. Аппараты могут работать круглосуточно, демонстрируя в перерывах бренд компании и различные акции и предложения магазина. Они оснащены сенсорными экранами 32 дюйма, цветовым индикатором состояния работы и возможностью точного определения веса и объема товаров.

Также оборудование можно установить на отдельное рабочее место кассира и проводить оплату как банковской картой, так и наличными.

В "Магазине будущего" на кассах самообслуживания будет возможность производить оплату улыбкой с привязкой к конкретному лицу, а специальная система распознавания товаров помогает предотвращать кражи.

Проект "Сделано в Москве", в рамках которого проходит мероприятие, уже объединяет более 7,5 тысячи локальных брендов и представляет свыше 36 тысяч товаров московских производителей. Участники проекта получают комплексную поддержку города - от продвижения до участия в крупных выставках.