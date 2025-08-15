Разработаны импортозамещающие материалы для зеленой химии

Ученые НИИ химии нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) предложили новые катализаторы для технологии синтеза циклокарбонатов - соединений, используемых в самых разных областях от нефтехимии до фармацевтической промышленности.

Разработка нижегородских химиков позволит сделать синтез циклокарбонатов более быстрым, дешевым и энергоэффективным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Циклокарбонаты используются как конечные и промежуточные продукты в производстве растворителей, электролитов для литий-ионных аккумуляторов, топливных присадок, агрохимикатов, лекарственных препаратов, поликарбонатов. Спектр их применения чрезвычайно широк. Эффективность синтеза во многом определяется выбором катализатора. В качестве таких катализаторов могут использоваться пористые полимеры с ионными группами", - рассказала автор исследования, младший научный сотрудник лаборатории инженерной химии НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Анна Головачева.

Один из способов получения циклокарбонатов - взаимодействие эпоксидных соединений с углекислым газом. Задача катализатора сделать условия синтеза как можно мягче: снизить температуру и давление при реакции, увеличить выход конечного продукта.

Такие показатели могут обеспечить пористые ионные полимеры. Их можно быстро синтезировать и использовать многократно, что важно для масштабирования технологии в промышленности.

Головачева подчеркнула, что в промышленности для синтеза циклокарбонатов по такому пути чаще всего применяются четвертичные аммониевые соли, двойные металлоцианидные катализаторы и некоторые комплексы цинка.

Металлоорганические комплексы, хотя и обладают высокой активностью и селективностью, чаще используются в лабораторной или мелкотоннажной практике из-за их чувствительности к условиям и более высокой стоимости.

"Кроме того, некоторые из них представляют экологическую опасность. Наши катализаторы являются более безопасной альтернативой. Они просты в синтезе, позволяют снизить энергозатраты, а выход конечного продукта достигает не менее 80%", - сказала Головачева.

Авторы предложили рецептуру полимерных катализаторов заданной структуры, обеспечивающей высокую каталитическую активность, и продолжают изучение их физико-химических свойств. Работы выполнили при поддержке Российского научного фонда и Фонда содействия инновациям. Исследования физико-химических свойств полученных соединений проходили в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".