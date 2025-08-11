Бывшая «дочка» Xerox в РФ запускает продажи собственной техники

Компания «Техноэволаб», созданная на базе бывшего российского подразделения Xerox, в сентябре начнет продажи печатной техники под своим брендом. Первая линейка будет включать принтер и многофункциональный аппарат для частного использования и малого бизнеса. Об этом в интервью РБК сообщил совладелец «Техноэволаба» Антон Бородихин.

Оборудование будет производиться на зарубежной фабрике, какой — Бородихин не уточнил. Совладелец компании отметил, что устройства спроектированы с учетом потребностей российского рынка и отсутствующих у иностранных брендов функций. Первые контейнеры с продукцией ожидаются в России в начале сентября.

Пока продажи будут вестись только внутри страны — через торговые сети и маркетплейсы. Поставки за рубеж и конкуренцию с бывшей «материнской» Xerox компания не планирует. Размер первой партии и инвестиции в ее производство не раскрываются.

С 2021 по 2024 год выручка «Техноэволаб» упала с 14,3 до 4,8 млрд руб. из-за прекращения поставок Xerox. Для восстановления показателей, помимо собственной линейки, компания планирует сотрудничать с китайскими брендами Avision и Founder.

В будущем «Техноэволаб» рассматривает создание производства в России или альянс с локальными производителями компьютерной техники и серверов. Возможность экспорта продукции компания также не исключает.

Напомним, Xerox остановила поставки своей продукции в Россию после начала специальной военной операции. В октябре 2023 года американская компания продала «Ксерокс (СНГ)» местному менеджменту.