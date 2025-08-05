Путин: только лишь импортозамещение не сделает Россию технологическим лидером

Исключительно импортозамещение и "обратный инжиниринг" не помогут России добиться технологического лидерства.

На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что тактика импортозамещения была действительно актуальна после введения большого количества санкций.