Завершена сборка последнего в линейке импортозамещенного самолета МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила сборку последнего в линейке опытного импортозамещенного самолета МС-21, начались приемо-сдаточные испытания борта, передает «Прайм», ссылаясь на ОАК.

«На самолете выполнена масштабная работа по импортозамещению… Заменены ключевые системы на отечественные, включая комплексную систему управления, которая охватывает все приводные механизмы рулей — высоты и направления», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом самолете впервые используется импортозамещенное стендовое оборудование, изготовленное в Новосибирске, для отработки гидравлической системы.

В ОАК добавили, что по окончании приемо-сдаточных испытаний самолет направят на летно-испытательную станцию для прохождения следующего этапа — заводских доводочных испытаний.

МС-21 совершил первый полет в декабре 2021 года. Это первый самолет с крылом из отечественных композитов. Пройдя испытания, лайнер встал на доработки.

МС-21, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является «Аэрофлот», который рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Перевозчик планирует начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.