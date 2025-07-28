В Москве успешно испытали антенну для 5G российского производства

Испытания антенны для сети пятого поколения в составе отечественной базовой станции успешно прошли в столице.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Российская антенна для 5G, разработанная специалистами МФТИ (Московского физико-технического института - прим. ТАСС), успешно прошла испытания в составе отечественной базовой станции, что подтверждает потенциал российских решений", - сказал советник замруководителя ДИТ Москвы Евгений Новиков, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что во время испытаний антенны 5G удалось достичь скорости передачи данных до 1 Гбит/сек. При такой скорости полнометражный фильм в HD-качестве загружается всего за 30 секунд, что в десять раз быстрее стандартного домашнего интернета. Все компоненты, сборка и тестирование антенны выполнены в России под руководством ученых МФТИ.

"Наша антенна является на 100% отечественной, вплоть до используемых винтов и соединителей. Применение только российских компонентов и материалов накладывает ряд ограничений и усложняет процесс разработки и изготовления антенны. Результаты тестирования демонстрируют принципиальную возможность работы сетей мобильной связи пятого поколения на базе отечественных технических решений со скоростями порядка 1 Гбит/с, что в свою очередь означает технологическую готовность к развертыванию коммерческих сервисов", - добавил начальник Отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ Григорий Серегин.

Тестирование проводилось на базе 5G демо-центра, расположенного в павильоне "Умный город" на ВДНХ.

"Эта уникальная площадка с 2020 года объединяет бизнес, науку и городское развитие, позволяя тестировать разработки и новые решения в сферах безопасности, промышленности, медицины, образования и транспортной инфраструктуры. Она открыта не только для крупных корпораций, но и для студенческих команд", - подчеркнул Новиков.

Как считают в департаменте, установка в 5G демо-центре телекоммуникационной антенны 5G позволит в дальнейшем доработать и настроить оборудование с учетом полученного опыта, а также проводить различные эксперименты и проверять научные разработки, используя инфраструктуру и лабораторные условия 5G демо-центра. Крупные компании, стартапы и студенческие команды могут также тестировать различные инновационные разработки на полностью отечественном оборудовании с использованием высокоскоростных сетей связи в столичной 5G лаборатории.

Доступ к инфраструктуре

МФТИ и ДИТ ранее подписали соглашение о сотрудничестве в области развития услуг связи в столице. Оно предусматривает развитие высокоскоростных сетей 5G, а также новых решений, среди которых проекты с использованием искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей и других технологий умного города.

"Подписание соглашения с МФТИ открывает новые возможности для развития высокоскоростных сетей и внедрения в столице инновационных решений. <….> Часто именно в вузах рождаются прорывные идеи. Наша задача - дать этим идеям инфраструктуру для проверки в реальных условиях и обеспечить путь к их внедрению в городское хозяйство", - резюмировал Новиков.

Столичный ДИТ открыл 5G демо-центр в павильоне "Умный город" на ВДНХ в октябре 2020 года. Здесь предоставлен доступ к уникальному оборудованию, среди которого модемы, видеокамеры и облачные ресурсы, оснащенные технологией высокоскоростной сети связи. Московская лаборатория помогает компаниям протестировать инновационные проекты и провести пилотный проект с полноценной сетью связи 5G.

МФТИ активно занимается развитием российских инноваций и технологий в аэрокосмосе, биотехе, ИИ, микроэлектронике и робототехнике, сотрудничает с ведущими научными центрами и индустрией. В рамках своей деятельности МФТИ готовит специалистов, способных работать в самых современных и перспективных областях, таких как квантовые технологии, искусственный интеллект, нанотехнологии, информационная безопасность.