ВТБ импортозаместил систему управления знаниями

ВТБ заменил зарубежную систему управления знаниями на российское решение и обеспечил бесперебойное использование сервиса 53 тыс. сотрудников для обслуживания более 23 млн клиентов. Банк полностью перешел на российское решение "Плюс7 МаяК", сохранил эргономичный интерфейс и улучшил функционал для пользователей.

Сотрудники получили более оперативный доступ к детальной информации о продуктах, услугах и процедурах. Это позволило повысить скорость и качество обработки обращений, что положительно сказалось на работе отделений и колл-центров. Упрощенная структура базы знаний также способствует ускоренной адаптации новых сотрудников.

"Переход на отечественное решение повысил производительность и ускорил обслуживание клиентов за счет более оперативного предоставления информации и ответов сотрудниками Банка. Обновление системы прошло без простоев и сбоев и не отразилось на качестве обслуживания пользователей услуг", — сообщил старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ Никита Рыбченко. "Для нашей команды было важно, чтобы новая система не просто работала, а действительно повышала эффективность сотрудников в ежедневном взаимодействии с клиентами. Сейчас для специалистов реализована единая точка входа для поиска накопленных знаний банка, всей информации о продуктах, услугах, акциях, внутренних и клиентских процессах, часто задаваемых вопросах и ответах. Это особенно важно для тех, кто работает с клиентами ежедневно", — подчеркнула старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

"Плюс7 МаяК" — система управления знаниями, предназначенная для организации работы контакт-центров, подразделений продаж, технической поддержки, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. Доступ к единой, постоянно обновляемой корпоративной базе знаний значительно ускоряет процессы компании и сокращает число ошибок, уровень издержек и операционные расходы. Мастер-дистрибьютором решения является компания DIS Group.

"ВТБ — один из крупнейших и технологически продвинутых банков России. Успешная миграция подтвердила, что российские ИТ-решения способны решать задачи любого уровня сложности", — отметил генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.