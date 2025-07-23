«Отечественный софт»: закон о ПО нарушит работу существующего реестра

Законопроект, который в том числе предусматривает создание перечня российского ПО для собственных нужд российских компаний, принятый Госдумой 22 июля, может нарушить систему существующего реестра отечественного ПО.

Такую позицию ТАСС изложили в ассоциации "Отечественный софт" (крупнейшее объединение софтверных компаний России).

"В случае принятия законопроекта будет нарушена работающая система реестра отечественного ПО, и софт без включения в единый реестр начнет поставляться в качестве отечественного, в том числе для использования в критической информационной инфраструктуре", - выразили там свои опасения.

В АРПП считают, что законопроект "существенно уменьшает" полномочия Минцифры в части ведения реестра отечественного ПО. Что касается ПО для собственных нужд, то ассоциация опасается того, что к нему не предъявляются требования о правомерности введения в гражданский оборот, что чревато рисками его распространения в качестве отечественного, но не соответствующего требованиям единого реестра софта.

"Законопроектом размываются ограничения по участию и контролю иностранными лицами разработчиков ПО, вносящих свой продукт в реестр ПО, тем самым создавая коллизию для внесения туда ПО, подконтрольного иностранным лицам", - опасаются участники объединения.

Член правления АРПП и председатель совета директоров компании "Базальт СПО" Алексей Смирнов напомнил, что в России уже сложилась практика единого определения "отечественности" ПО - это делается через прохождение экспертизы и внесение софта в единый реестр.

"При этом у многих возникает желание получить статус "отечественности" помимо реестра, поскольку их ПО не соответствует установленным требованиям", - счел он.

Об инициативе

Поправками предлагается наделить Минцифры полномочиями по ведению перечня, в который войдут российские программы, разработанные и используемые для собственных нужд российскими компаниями. ПО будет добавляться в перечень по решению правкомиссии. При этом такое ПО будет приравнено по статусу к ПО, внесенному в реестр, и его будет разрешено использовать на объектах КИИ. Кроме того, Минцифры по решению другой правкомиссии будет формировать перечень доверенного ПО.

Документ предусматривает, что правительство определит некоммерческую организацию, которая станет оператором реестра. В законе подчеркивается, что учредителем такой организации должна быть Российская Федерация, а функции и полномочия учредителя от имени РФ будет исполнять Минцифры. В случае подписания закона президентом РФ новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Проект также предусматривает создание перечня значимых разработчиков российского ПО. Разработчик признается значимым при соответствии критериям: это должна быть российская коммерческая организация под контролем РФ, российского субъекта, муниципального образования или гражданина. Это могут быть также только те разработчики, которые заключили с правительством соглашение о разработке или модернизации софта за счет собственных средств в целях импортозамещения для реализации особо значимых проектов. Вести специальный перечень значимых разработчиков будет Минцифры РФ.