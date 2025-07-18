В Москве увеличилось производство парфюмерии и косметики

Столичные предприятия по выпуску косметической продукции увеличивают производство.

Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

За пять месяцев этого года производство шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами выросло более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела – более чем на 15%, а выпуск тюбиков зубных паст увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты. В период с января по май 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 млрд руб. и увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, московская компания «БИГ» изготавливает косметику, ухаживающие средства и краски для волос. Предприятие разрабатывает и производит собственную косметическую продукцию для взрослых и детей: кремы, гели, жидкое мыло, шампуни, пену для ванн, лосьоны, тоники, гель-пиллинги, краску для волос. Производственные линии компании оснащены новейшим высокотехническим оборудованием, что обеспечивает стабильное высокое качество конечного продукта, а применение передовых технологий позволяет наращивать объемы производства, расширять ассортимент выпускаемых изделий и повышать их качество.

Другой производитель уходовой косметики – «Косметические решения», обладает полным циклом производства, мощными производственными линиями и современными лабораториями. Благодаря передовому оборудованию и эффективным научным разработкам предприятие может разработать уникальные рецептуры и создать любую продукцию на заказ.